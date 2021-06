Miley Cyrus est revenue à Metallica pour une occasion très spéciale

Le groupe historique Metallica a annoncé qu’il présentera une version remasterisée de son Album noir pour le 30e anniversaire, ainsi qu’un CD très spécial avec des reprises de 53 artistes. Dans ce contexte, Miley Cyrus Elle est l’une des invitées du projet pour réaliser le renversement d’une des chansons classiques du groupe : Rien d’autre ne compte. Et elle ne le fait pas seule, ils l’accompagnent Elton John, WATT, Yo Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith.

Cette nouvelle version présente une différence fondamentale par rapport à l’original. En plus d’avoir la voix signature de Miley, le piano d’Elton John prend une prépondérance différente dans la pochette qui s’éloigne de la guitare de Metallica. Le résultat est une belle chanson qui exploite les forces des artistes en charge.

Miley Cyrus est revenue à Metallica







L’album de couverture de Metallica C’est une célébration de la diversité des artistes que le groupe a invités à participer. Parmi eux se trouvent Juanes, Rodrigo y Gabriela, The Warning, The Mexican Institute of Sound, José Madero et plus. « Honoré d’être en compagnie de l’un des meilleurs », était la déclaration de Miley concernant sa participation à l’album.

Pendant ce temps, le Colombien Juanes a présenté sa version d’un autre classique du groupe, Entrez Sandman, qui a été très bien reçu. L’artiste est un fan de rock reconnu depuis son enfance et a souligné que cette participation est un rêve devenu réalité. « Honoré de faire partie de la célébration des 30 ans du Black Album », étaient ses mots.

L’interprétation de Miley Cyrus et la participation de plusieurs de ces artistes à la célébration de Métallique généré des réactions différentes. Il y a eu une controverse parmi certains fans du groupe qui ne verraient pas d’un bon œil certains des noms faisant partie de ce projet. Les réseaux sociaux ont également fait du bruit. Ici, quelques manifestations :

