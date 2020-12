Mike Tyson presque attaqué par un fan fou après le combat de Roy Jones Jr.: rapport

Un homme a provoqué une scène en voyant Tyson sortir du Staples Center.

Le grand spectacle de samedi soir (28 novembre) était peut-être sur le ring, mais il y a eu presque une altercation après la fin du combat. Les champions de boxe Mike Tyson et Roy Jones Jr. se sont affrontés lors d’un match d’exhibition au Staples Center le week-end dernier, aboutissant à un match nul. Cependant, il a été rapporté qu’un fan pensait qu’il serait sage de se rendre à Tyson après le combat et, heureusement, Tyson a pu rire de l’incitation au lieu de le prendre. Selon un rapport de TMZ, Mike Tyson et son entourage auraient quitté les lieux lorsqu’il est tombé sur un groupe de fans adorateurs attendant qu’un visage célèbre et familier signe des autographes et prenne des photos. Tyson a joyeusement obligé, et alors qu’il se dirigeait vers le petit groupe, un homme a décidé de crier après le précieux combattant. Il semblait que l’homme avait défié Tyson et voulait savoir pourquoi il ne pouvait pas combattre le boxeur. Le point de vente déclare que Tyson a pris la situation à la légère et a plaisanté avec l’homme en disant que s’il acceptait son défi, il ne s’en tirerait pas trop bien. Ensuite, l’homme dérangé a balancé Tyson avant de tendre la main dans sa ceinture comme s’il allait sortir une sorte d’arme. L’équipe de Tyon est immédiatement passée à l’action et a diffusé la situation, mais l’homme se serait enfui avant que quiconque ne puisse l’interroger. On dit que certains membres de l’équipe de Tyson ont reconnu l’homme lors d’un autre événement où il a également causé une scène. [via]