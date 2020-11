Mike Tyson laisse tomber une vidéo hype avant le combat de Roy Jones Jr

Mike Tyson semble être dans la meilleure forme de sa vie.

Mike Tyson est l’un des boxeurs les plus légendaires au monde et au fil des décennies, il a apporté de la joie à ses fans et de la peur à ses adversaires. Surnommé «Iron Mike» à la fin des années 80, Tyson était connu pour ses KO intenses qui rendraient une bagarre en quelques secondes. Alors que Tyson a finalement connu un déclin dans sa carrière, comme le font tous les combattants, le phénomène a pu utiliser sa célébrité et devenir une icône de la culture pop qui pouvait être vue dans divers films et émissions de télévision. Maintenant, Tyson sort de sa retraite et se battra contre Roy Jones Jr., ce soir. Le combat devrait être diffusé sur Triller et il promet d’être un spectacle passionnant qui verra l’un des plus grands combattants de tous les temps revenir sur le ring. Afin de promouvoir le combat, Tyson a récemment publié une vidéo hype, et nous ne pouvions pas être plus excités. Les règles du combat seront cependant strictes, ce qui signifie que si vous espériez des KO vintage, eh bien, vous allez être très déçu. On a dit aux combattants qu’ils ne pouvaient faire aucun KO et que si l’un d’entre eux était coupé, le combat serait déclenché. Quoi qu’il en soit, les fans sont toujours ravis de l’attraper, car c’est un spectacle unique dans une vie. Faites-nous savoir qui, selon vous, gagnera le combat, dans les commentaires ci-dessous.