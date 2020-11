Mike Tyson contre. Le résultat de Roy Jones Jr fait que les fans se sentent trompés

Mike Tyson et Roy Jones Jr se sont battus pour un match nul bien que beaucoup pensent que Tyson a gagné.

La nuit dernière a été l’événement d’une vie alors que Mike Tyson est sorti de sa retraite pour combattre des gens comme Roy Jones Jr.Avant le combat, Nate Robinson et Jake Paul se sont battus dans ce qui s’est avéré être un KO vicieux en faveur de Jake Paul. . Les fans étaient beurrés pour le grand match et ils anticipaient un classique, même si Tyson et Jones sont bien en dehors de leurs primes. En fin de compte, les fans ont eu droit à un très bon combat, tout bien considéré. Les deux combattants sont sortis en se balançant, en particulier Tyson qui livrait des coups de corps massifs à Jones. Alors qu’il semblait que Tyson avait gagné, le match a été appelé comme un match nul qui a conduit à une réaction hilarante de Tyson, que vous pouvez trouver ci-dessous. Maintenant, on spécule qu’un deuxième combat pourrait être en cours, d’autant plus que Tyson a déclaré qu’il espérait revenir sur le ring le plus tôt possible. Dans cet esprit, les fans affirment déjà que le combat a été truqué et que le tirage au sort était simplement un moyen de vendre des billets pour un tout autre combat. Bien que cela puisse être vrai, il est clair que certaines personnes aimeraient que cela se reproduise. Découvrez ce que les gens avaient à dire sur le combat ci-dessous.