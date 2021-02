Mike Shinoda fait équipe avec Matt Heafy de Trivium pour une nouvelle collaboration | 45S

Maintenant, si la chose cool vient. Mike Shinoda a annoncé une nouvelle collaboration Matt Heafy, chanteur et guitariste du groupe de heavy metal américain Trivium, et qu’il sera publié via Twitch.

Dans des déclarations récentes, Shinoda a donné plus de détails sur cette collaboration, où Matt fera son travail de producteur.

«J’ai aussi la bénédiction de Matt de devenir bizarre sur la piste. Nous ne ferons pas seulement une piste en métal. Nous ne faisons pas de piste Trivium. Si vous vouliez une piste Trivium, vous pourriez obtenir une piste Trivium. Vous pouvez aller sur la chaîne de Matt et l’obtenir. Je vais donc prendre sa voix, et même sa guitare, et les couper en petits morceaux et les faire passer dans un hachoir à viande, puis nous en ferons un morceau. Je ne sais même pas ce que nous allons faire », a-t-il déclaré à ses abonnés sur Twitch.

Cette annonce intervient après que Mike a annoncé qu’il soutiendrait les jeunes artistes, en particulier ceux provenant de son public. Comme rappelé, Shinoda a confirmé qu’il se rapprocherait de son public via la plateforme Twitch afin de produire la musique qu’ils lui présenteront.

«D’ici 2021, je voulais trouver un moyen de redonner à ma formidable communauté en ligne. Je recherche des chanteurs, des rappeurs et des auteurs-compositeurs qui ont besoin d’aide pour passer au niveau supérieur », avait-il déclaré à l’époque.

«Si je trouve quelqu’un de formidable, je produirai son morceau en direct sur ma chaîne Twitch. Il n’y a pas de concours formel, seulement une intention. Les fans de Twitch m’aideront à trouver les bons chanteurs », a-t-il déclaré.

Qu’allez-vous nous réserver maintenant? Nous saurons bientôt.