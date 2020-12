‘Midnight Sky’ (critique): un mélange de drame post-apocalyptique et d’aventure spatiale qui ne trouve pas tout à fait son ton

Dans ‘Midnight Sky’ deux films potentiellement intéressants coexistent mais dont l’attrait ne décolle pas tout à fait à peine dans aucun des deux. Leurs différences, en fait, signifient qu’au lieu de se compléter et de se soutenir mutuellement, elles s’annulent partiellement jusqu’à ce qu’elles coïncident dans un lien commun quelque peu arbitraire. Nous ne dévoilerons pas ici en quoi consiste son ultime câlin, mais la sensation finale du spectateur est celle d’avoir zappé entre deux films différents, et pas particulièrement intéressante non plus.

Cette production de George Clooney, qu’il produit et dirige également, a été rachetée par Netflix pour une distribution exclusive et des parts, oui, la finition typique des films les plus luxueux de la plateforme: la plupart manquent de bouillonnement pour se mesurer aux productions. des films à utiliser, peut-être plus de décors et de personnages, peut-être des intrigues moins schématiques (dans ce cas, malgré le fait que le métrage dure deux heures), peut-être la texture du celluloïd. Mais aussi comme les autres, celui-ci ne manque pas de luxe médiatique – excellente distribution, effets spéciaux époustouflants et une finition technique de premier ordre.

Dans tout le reste, il reste un peu à moitié cuit, et peut-être que la faute réside dans cette torsion qui n’a pas encore été trouvée et qui aurait parfaitement couplé les deux grandes pièces qui composent le film. « Midnight Sky » raconte comment, sur une future planète Terre condamnée par le changement climatique, toute la population est évacuée et un scientifique gravement malade reste le seul survivant (Clooney), qui reste dans l’Arctique pour essayer de contacter des missions spatiales qui dégringolent encore de la Terre pour les avertir de la situation.

Toutes ces missions ont échoué sauf une, la station spatiale Ether, de retour sur Terre avec de bonnes nouvelles: il y a une lune habitable sur Saturne. Alors que l’équipe d’astronautes tente de revenir sur Terre face à ses propres problèmes techniques, notre scientifique rencontre un visiteur inattendu à sa base, une fille qui ne dit pas un mot qui s’appelle Iris, et ensemble ils cherchent un moyen d’avertir la base spatiale. de ce qui se passe sur Terre.

Clooney de l’apocalypse

Sans aucun doute, le gros problème avec ‘Midnight Sky’ est la délinquance narrative qui empêche, par exemple, tisser une histoire d’aventures continues du personnage du scientifique et de la fille dans la neige. Il y a des trouvailles visuelles et certaines doses d’émotion dans des moments comme l’arrivée des loups ou la chute dans l’eau glacée, mais il manque une structure plus organique qui donne à tout une certaine cohésion. Le scénario de Mark L. Smith en manque, et son auteur a déjà expérimenté un cadre parallèle dans «The Revenant» d’Alejandro Iñárritu.

Ce même manque de cohésion, ou du moins un ton continu, se retrouve dans les scènes de l’espace. À un moment donné, l’action se concentre entièrement sur les aventures dans la station spatiale et le processus de réparation d’une antenne. Trois membres d’équipage sortent dans l’espace, dans une séquence robuste bien tournée et posée, mais qui trompe un peu le véritable noyau dramatique du film et qui, en tout cas, pâlit devant son inspiration claire, « Gravity », à laquelle il a déjà participé Clooney.

‘Midnight Sky’ n’est pas sans éléments attrayants, à commencer par un superbe casting qui est complété par les membres de l’Ether, dirigés par Felicity Jones. Il y a aussi des séquences très bien planifiées qui rappellent à Clooney qu’il a à son actif des films notables comme ‘Good night and good luck’, ‘The Ides of March’ ou ‘Suburbicon’: l’attaque des loups ou l’image intéressante des gouttes de sang d’un astronaute flottant en atmosphère zéro, d’un souffle froid et particulier lyrique.

L’ensemble, cependant, ne contient pas le type et ses deux heures deviennent parfois un catalogue de regards dans le vide qui éclosent en une fin quelque peu forcée et pas trop original. Dommage, étant donné le talent investi – et considérant que le livre original de Lily Brooks-Dalton est formidable – dans cette histoire de science-fiction qui méritait plus.