Microsoft veut acheter TikTok, mais Trump est contre

Microsoft serait en train de négocier pour acquérir la populaire application de partage de vidéos TikTok de ByteDance, une possibilité concrétisée par la pression croissante du gouvernement américain concernant l’origine chinoise de la plate-forme. Juste pour les faire taire controverse et pour éviter une interdiction définitive du son américain (comme menacé par Trump), le gouvernement a suggéré l’idée de vendre l’ensemble du réseau social. Et l’une des premières entreprises à s’intéresser à TikTok aurait été Microsoft, avec une approche définie «à un stade précoce» des négociations.

On ne sait pas si les discussions concernant une éventuelle acquisition par la société de Redmond se sont poursuivies, mais le Financial Times rapporte la présence d’une série d’obstacles dans les négociations qui auraient pu nuire à son évolution. Comme si cela ne suffisait pas, maintenant un élément important a été ajouté: le président Trump, tout en poussant à la vente de TikTok, ne voudrait pas qu’il soit acquis Microsoft. Élément qui aurait pu définitivement couler les discussions pour l’acquisition.

«Les craintes concernant TikTok seraient résolues si la société était complètement acquise par une société non chinoise», a déclaré Erik Gordon, professeur à la Ross School of Business de l’Université du Michigan. “Si ByteDance était complètement exclu, le gouvernement américain n’aurait rien à craindre.” Une idée qui semble être partagée par l’administration Trump, qui dans les dernières heures a expliqué qu’elle est prêt à signer le décret qui interdit TiKTok des États-Unis. Une éventualité qui pourrait se concrétiser avec l’inclusion de l’entreprise dans la liste des entités, la liste noire des entreprises chinoises qui ne peuvent traiter avec les entreprises américaines qu’avec des permis spéciaux. Ce serait la même chose dans laquelle Huawei a été inséré.

Dans le cas d’une acquisition par une société non chinoise, cependant, de nombreux éléments restent à comprendre, dont le prix de vente éventuel d’une plateforme qui a désormais dépassé les 2 milliards de téléchargements. Selon des estimations privées, TiKTok pourrait actuellement valoir 140 milliards de dollars, un coût clairement à revoir à la baisse dans cette situation mais qui place l’application dans une position accessible par peu d’entreprises. Microsoft pourrait être l’un d’entre eux. Celui de la société Redmond est également un intérêt justifié, considérant que l’union de la Xbox et de TikTok pourrait largement amplifier sa portée auprès d’un groupe d’utilisateurs plus jeune. Une des alternatives possibles est une acquisition par les fonds d’investissement Sequoia Capital et General Atlantic, mais dans ce cas en laissant une partie des parts de ByteDance. Les investisseurs auraient demandé au gouvernement américain si cette option ferait taire la controverse sur la propriété de l’application.