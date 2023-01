Microsoft travaille pour ajouter des qualités de type ChatGPT à Bing pour prendre en charge la recherche Google

in

04 janvier 2023 13:39:36 IST

Même s’il n’en est qu’à ses débuts, ChatGPT a incité plusieurs personnes qui ont utilisé la plate-forme à affirmer que le chatbot AI d’OpenAI est destiné à sonner le glas de Google et de sa domination des moteurs de recherche, si Google ne fait rien à ce sujet.

Plusieurs rapports ont fait surface en ligne selon lesquels l’équipe en charge de la division de recherche de Google panique en ce moment et est au « code rouge » sur la technologie. Microsoft, d’autre part, y voit l’occasion idéale de mettre fin au règne de Google sur le marché des moteurs de recherche.

Microsoft, selon des personnes proches du dossier, envisage de lancer une version de son moteur de recherche Bing qui utilise la même intelligence artificielle derrière ChatGPT pour répondre à certaines requêtes de recherche.

Selon un rapport de The Information, lorsque Microsoft avait investi une somme d’argent importante dans OpenAI, les développeurs de ChatGPT avaient conditionné l’investissement à ce que Microsoft soit autorisé à incorporer certains aspects de ChatGPT dans Bing, lorsque le système serait prêt à fonctionner.

Une ancienne version de GPT est utilisée pour les suggestions de requête de recherche automatique au fur et à mesure que vous tapez. Microsoft a déjà annoncé son intention d’intégrer Dall-E 2 dans Bing Image Creator, où vous pouvez émettre une invite de texte descriptif et une illustration AI est générée.

L’utilisation de robots IA pour répondre aux questions peut être une épée à double tranchant, mais pour le moment, cela permet beaucoup de choses. Par exemple, les réponses soutenues par l’IA présentées sous la forme d’une phrase et de nature conversationnelle sont beaucoup plus faciles à comprendre, à suivre et à suivre.

En fait, ce serait bien mieux que les minuscules extraits que Google utilise pour répondre à certaines des questions qui lui sont posées. Au lieu de citer une page complètement différente ou de partager une liste de liens qui peuvent ou non avoir votre réponse.

Cependant, « Bing s’appuiera toujours sur sa propre technologie pour produire la plupart des résultats de recherche », car GPT n’est pas destiné à « gratter le Web en continu ou à fournir des informations en temps réel comme le fait un moteur de recherche ». En attendant, il reste à voir comment Bing s’assurera de l’exactitude des réponses.

De plus, Bing pourrait être la maison idéale pour ChatGPT. OpenAI prévoit de facturer éventuellement les utilisateurs pour leurs services comme ChatGPT, qui est en fait coûteux à exécuter. Pour l’instant, Microsoft a essentiellement «payé la facture du cloud de la startup», mais cela devrait bientôt changer

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?