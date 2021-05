Microsoft Teams désormais également pour les réunions entre amis et en famille

Microsoft propose aux équipes de nouvelles fonctionnalités pour les particuliers. Le logiciel a été adapté via une mise à jour pour l’échange avec les amis et la famille et peut être utilisé gratuitement à des fins personnelles.

L’une des nouvelles fonctions à usage personnel est le « mode Ensemble ». Les participants visitent un environnement virtuel tel qu’un salon familial, un café ou un lieu de villégiature via leur PC ou smartphone. Le lieu commun doit véhiculer un sentiment de convivialité. Pendant les appels vidéo, les utilisateurs peuvent superposer des GIF et des émojis en direct pour exprimer leurs sentiments et assouplir les conversations.

Effectuer des tâches et prendre des rendez-vous

Si vous manquez un appel de groupe, vous pouvez vous joindre à tout moment. L’historique des messages dans le chat est conservé et peut être lu plus tard. Les utilisateurs peuvent partager des liens d’appels vidéo avec tout le monde, jusqu’à 300 personnes sont autorisées à participer aux réunions. Cela suffit pour un mariage virtuel. Dans les discussions de groupe, les utilisateurs peuvent créer des tâches, telles qu’une liste de courses, et bientôt également créer des enquêtes.

Les sondages peuvent être utilisés pour trouver des rendez-vous communs, par exemple pour une fête d’anniversaire, et les participants peuvent partager des documents, des photos et des vidéos avec d’autres personnes dans les chats. Ceux qui utilisent également des équipes pour le travail bénéficient du fait que les comptes professionnels et privés sont enregistrés séparément.

Disponible gratuitement pour divers systèmes

Les équipes sont accessibles via PC, Mac, iPhone, smartphones Android et navigateurs Web. L’utilisation personnelle de Microsoft Teams est gratuite, seule l’utilisation professionnelle coûte de l’argent.