Microsoft Surface Go 2, Surface Book 3 lancé en Inde: prix et spécifications

La tablette Microsoft Surface Go 2 et les ordinateurs portables Microsoft Surface Book 3 ont été lancés en Inde. La société s’est tournée vers Twitter pour annoncer le lancement des deux appareils. « Regardez ce qui a fait surface! Surface Go 2 et Surface Book 3 sont maintenant disponibles en Inde! » le message lu. Le prix de la tablette Microsoft Surface Go 2 en Inde commence à Rs 42 999, tandis que le Microsoft Surface Book 3 est vendu en Inde à Rs 1,56,299. Microsoft a déclaré que le Surface Go 2 est généralement disponible, tandis que le Surface Book 3 n’est disponible que pour les clients commerciaux en Inde.

Microsoft Surface Go 2: Spécifications

le Microsoft Surface Go 2 La tablette dispose d’un écran Pixel Sense de 10,5 pouces. Le gadget est livré avec des options Intel Core M de 8e génération.

La Surface Go 2 est équipée du Wi-Fi intégré et dispose également de Studio Mics, une solution à double microphone qui améliore la clarté de la voix et réduit le bruit de fond.

La tablette dispose d’une caméra frontale de 5 MP qui offre une vidéo nette même en basse lumière. L’arrière de l’appareil arbore également un nouvel appareil photo autofocus de 8,0 MP avec une vidéo HD de 1 080 p qui permet aux utilisateurs de numériser des documents et un tableau blanc.

La Surface Go 2 est disponible avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go d’options de stockage interne.

Microsoft Surface Go 2 est associé au stylet Surface et permet aux apprenants à distance et aux travailleurs à distance de rester numériques.

Le Microsoft Surface Go 2 est doté d’une protection Gorilla Glass 3. Il a Applications Microsoft 365 préchargées.

La tablette est livrée avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures d’utilisation typique de l’appareil. En ce qui concerne la connexion, il dispose d’un port USB de type C, d’une prise casque 3,5 mm, d’un port de connexion en surface, d’un port Surface Type Cover, d’un lecteur de carte MicroSDXC et d’un plateau Nano-SIM.

L’appareil dispose également de haut-parleurs stéréo 2W avec Dolby Audio Premium. La Surface Go 2 est également dotée de la technologie sans fil Bluetooth 5.0.

Microsoft Surface Book 3: Spécifications

le Microsoft Surface Book 3 est livré avec des options d’affichage de 13 pouces et 15 pouces. L’ordinateur portable est alimenté par les processeurs quadricœur Intel Core i5-1035G7 et i7-1065G7 de 10e génération.

En termes de logiciel, l’appareil fonctionne sous Windows 10 Pro et a préchargé des applications Microsoft 365.

L’ordinateur portable a jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To d’options SSD. Il comprend Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, caméra frontale 5 MP et caméra autofocus arrière 8 MP. La caméra frontale dispose de l’authentification faciale Windows Hello.

Le modèle 13 pouces offre jusqu’à 15,5 heures d’autonomie, tandis que le modèle 15 pouces offre jusqu’à 17,5 heures d’autonomie.

