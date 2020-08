Microsoft Store : une refonte bienvenue

Microsoft a annoncé un remaniement important de son magasin numérique pour Xbox, et le résultat final est une expérience de navigation beaucoup plus rapide et plus simple. “Bien plus qu’une simple mise à jour de l’application, nous avons reconstruit l’expérience à partir de zéro pour qu’elle soit plus rapide, plus sûre et plus facile à utiliser que jamais”, a écrit Cody Bird, de l’équipe Xbox, dans un article de blog.

La nouvelle application Microsoft Store pour Xbox sera déployée le 5 août auprès de quelques initiés à la Xbox avant d’être étendue à d’autres testeurs dans les semaines à venir et d’atteindre finalement tous les propriétaires de Xbox One – et de la série Xbox – cet automne. Pour moi, la boutique actuelle peut être un véritable casse-tête à parcourir, et cela me semble être un grand pas dans la bonne direction.

Une version plus fluide et ergonomique

Le nouveau magasin est beaucoup plus rapide que la version actuelle. Microsoft affirme qu’il est “deux fois plus rapide qu’auparavant” et qu’il peut se charger en moins de deux secondes – parfois même en moins d’une seconde. Il a été restructuré pour faciliter l’accès à la section que vous souhaitez à l’aide du contrôleur de la Xbox. Le volet de navigation latéral est similaire à l’application Xbox pour PC. Vous pouvez vous faire une bonne idée de tous les changements en regardant la vidéo du Major Nelson ci-dessous.



Le magasin Microsoft Xbox remanié a été entièrement optimisé pour l’ère du Game Pass, et il affiche désormais plus de détails sur un titre au niveau supérieur lorsque vous le parcourez sans vous obliger à creuser davantage. Le design met mieux en évidence les offres et les prix de vente, et permet de comparer facilement les différentes éditions d’un jeu, le cas échéant, pour savoir ce que vous obtenez avec chaque choix.