Microsoft ouvrirait à nouveau son portefeuille pour l’acquisition de Discord pour 10 milliards de dollars

Microsoft vient de dépenser 7,5 milliards de dollars pour intégrer ZeniMax Media (et donc Bethesda) dans son premier réseau de studios de jeux. C’est une somme alléchante, et vous penseriez que cela laisserait les poches de la société un peu plus légères que d’habitude. Eh bien, selon un nouveau rapport de Bloomberg, il cherche à éclabousser encore plus d’argent, et cette fois, la cible est Discord.

Le rapport, qui recherche des «personnes familières avec le sujet», indique que Microsoft est en pourparlers pour acquérir la plateforme de chat en ligne immensément populaire pour «plus de 10 milliards de dollars». Le rapport est corroboré par une histoire similaire de VentureBeat, qui déclare que Discord «explore ses options» pour l’acquisition après que plusieurs parties ont manifesté leur intérêt – dont Microsoft, bien sûr.

Le service de chat a été fondé en 2015 et est rapidement devenu le lieu de conversation en ligne avec des amis, en particulier pour les groupes de jeux. Il attire plus de 100 millions d’utilisateurs par mois et cherche apparemment à étendre sa portée et à attirer un public plus large. Pour Microsoft, la possession d’un service aussi populaire serait importante pour la Xbox et la plus grande entreprise. L’analyste de Bloomberg Matthew Kanterman explique que l’acquisition aurait du sens « car elle continue de remodeler son activité de jeu vers des logiciels et des services », suggérant que l’abonnement premium de Discord Nitro pourrait faire partie de Game Pass.

Apparemment, les autres entreprises intéressées par l’acquisition de la plate-forme incluent Epic Games et Amazon.

Pour l’instant, il n’y a pas de mot officiel à ce sujet, mais cela semble être un accord réalisable d’où nous sommes assis. Que pensez-vous de ce rapport? Microsoft va-t-il racheter Discord? Est ce que c’est important? Cela affecterait-il la PlayStation? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.