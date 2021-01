Microsoft lance la tablette Surface Pro 7+ avec les options Tiger Lake et LTE

Microsoft a lancé de manière inattendue la Surface Pro 7+, une tablette Surface Pro rafraîchie avec les processeurs Intel «Tiger Lake» de 11e génération, des options LTE et le SSD amovible que Microsoft a introduit pour la première fois avec le Surface Pro X.

Microsoft commencera à prendre les commandes de Surface Pro 7+, qui fait partie de la gamme Surface Pro for Business, lundi via ses partenaires commerciaux. Les prix commencent à 900 €. L’ajout de l’option LTE Advanced offre essentiellement une prime substantielle, l’option étant uniquement disponible sur les configurations plus puissantes dont le prix commence à 1150 €. Aucun des deux prix ne tient compte d’un clavier de type Signature et d’un stylet Surface, qui coûtent respectivement environ 160 € ​​et 100 €. Des options de couleur noir mat et platine sont disponibles.

Le nom de Surface Pro 7+ est approprié, car la Surface Pro 7 incluait les processeurs Intel Ice Lake de 10e génération, mais n’était par ailleurs qu’une bosse des spécifications de son prédécesseur. Avec la Surface Pro 7+, Microsoft met non seulement à niveau les composants internes, mais ajoute l’option LTE dès le départ, ce qu’il n’a pas toujours fait. (Malheureusement, la 5G n’est pas encore incluse.) Le seul changement physique apparent est le tiroir SSD.

Microsoft La Surface Pro 7+ de Microsoft est presque physiquement impossible à distinguer de son prédécesseur, la Surface Pro 7.

Microsoft a positionné la conception de la Surface Pro 7+ comme une réponse au moins partielle à la pandémie, qui a contraint nombre de ses clients à travailler à domicile et à s’adapter à ce que vous pourriez appeler des conditions de travail extraordinaires. D’une part, Microsoft a déclaré que les clients ont été contraints de se déplacer de manière inattendue chez eux et de travailler à partir de configurations étranges; les demandes inattendues des appels, des téléchargements et d’autres charges de Zoom / Teams sur un réseau sans fil domestique ont fait du transfert du fardeau des données sans fil vers un réseau cellulaire une commodité, sinon une priorité.

En interne, les utilisateurs auront le choix d’acheter des versions de la Surface Pro 7+ avec un processeur dual-core Core i3-1115G4 ou deux options quad-core: le Core i5-1135G7 et le Core i7-1165G7. Un changement que personne ne se souciera: Mircosoft a retiré l’option 4 Go de RAM, offrant 8 Go, 16 Go et une nouvelle option de mémoire LPDDR4x de 32 Go.

Microsoft La Surface Pro 7 ajoute un tiroir SSD et la possibilité de remplacer le SSD à l’intérieur.

Les utilisateurs sont désormais habitués à «la caméra à la caméra est le nouveau face à face», a ajouté Robin Seller, vice-président d’entreprise de Microsoft Devices, dans un article de blog. Le nouvel accent mis sur la visioconférence a transformé les caméras haute résolution intégrées dans la Surface Pro 7 et le nouveau 7+ du luxe à l’essentiel. La caméra orientée utilisateur 5MP et une caméra arrière 8MP capturent toutes deux une vidéo 1080p et une paire de micros à champ lointain pour capter votre voix. Il semble que les haut-parleurs Surface Pro 7+ ont été mis à niveau pour utiliser la technologie audio Dolby Atmos, qui a également été utilisée sur l’Apple iPad Pro et Amazon Fire HD 10.

Ironiquement, les nouveaux processeurs Tiger Lake proposent théoriquement la nouvelle option de port Thunderbolt 4. Mais Microsoft, qui a été le pionnier du dock d’E / S haute vitesse avec le Surface Dock et son successeur, le Surface Dock 2, choisit toujours d’utiliser son propre Surface Connector.

Microsoft n’a apparemment toujours pas changé sa position à l’égard du SSD amovible que la société a intégré à la Surface Pro X et au Surface Laptop 3. Ensuite, les représentants du Microsoft Store – alors que Microsoft exploitait toujours Microsoft Stores – nous ont dit que le SSD amovible était utilisé comme un moyen de migrer des données d’un Surface Laptop 3 / Surface Pro X vers un autre, plutôt que comme un moyen de permettre aux utilisateurs finaux de mettre à niveau leurs options de stockage. Microsoft affirme que la Surface Pro 7+ introduit un «SSD amovible pour la conservation des données».

Spécifications de base de Microsoft Surface Pro 7+

Étant donné que la Surface Pro 7+ est un appareil Microsoft Surface for Business, elle est livrée uniquement avec Windows 10 Professionnel. Les applications Microsoft 365 sont livrées en standard, avec une période d’essai de 30 jours avant d’exiger une licence.

Afficher: Écran PixelSense de 12,3 pouces (2736 x 1824)

Écran PixelSense de 12,3 pouces (2736 x 1824) Processeur: Core i3-1115G4 (Wi-Fi), Core i5-1135G7 (Wi-Fi / LTE) Core i7-1165G7 (Wi-Fi)

Core i3-1115G4 (Wi-Fi), Core i5-1135G7 (Wi-Fi / LTE) Core i7-1165G7 (Wi-Fi) Graphique: UHS (Core i3), Iris Xe (Core i5, i7)

UHS (Core i3), Iris Xe (Core i5, i7) Mémoire: 8 Go, 16 Go LPDDR4x (Wi-Fi, LTE); 32 Go LPDDR4x (Wi-Fi)

8 Go, 16 Go LPDDR4x (Wi-Fi, LTE); 32 Go LPDDR4x (Wi-Fi) Espace de rangement: 128 Go ou 256 Go (Wi-Fi ou LTE); 512 Go ou 1 To (Wi-Fi)

128 Go ou 256 Go (Wi-Fi ou LTE); 512 Go ou 1 To (Wi-Fi) Ports: 1 USB Type C, 1 USB Type A, Lecteur MicroSDXC, Surface Connect, prise audio 3,5 mm, nanoSIM

1 USB Type C, 1 USB Type A, Lecteur MicroSDXC, Surface Connect, prise audio 3,5 mm, nanoSIM Caméra: 5MP orienté vers l’avant, 8MP orienté vers l’arrière, avec vidéo 1080p

5MP orienté vers l’avant, 8MP orienté vers l’arrière, avec vidéo 1080p Batterie: 15 heures / 13,5 heures avec LTE Advanced

15 heures / 13,5 heures avec LTE Advanced Sans fil: WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5, modem Qualcomm X20

WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5, modem Qualcomm X20 Système opérateur: Windows 10 Professionnel

Windows 10 Professionnel Dimensions (pouces): 11,5 x 7,5 x 0,33 pouces (8,5 mm)

11,5 x 7,5 x 0,33 pouces (8,5 mm) Poids: 1,7 livres

1,7 livres Couleurs: Platine, noir mat

Platine, noir mat Prix: 899 € à 2799 €

899 € à 2799 € Accessoires optionnels: Surface Pro Signature Type Cover (160 € ​​sur Amazon), stylet Surface (100 € sur microsoft.com).

Configurations disponibles pour Surface Pro 7+

Core i3 / 8 Go de RAM / 128 Go SSD: 900 €

Core i5 / 8 Go de RAM / 128 Go SSD: 1000 €

Core i5 / 8 Go de RAM / 128 Go de SSD (LTE): 1150 €

Core i5 / 8 Go de RAM / 256 Go de SSD: 1300 €

Core i5 / 8 Go de RAM / 256 Go de SSD (LTE): 1450 €

Core i5 / 16 Go de RAM / 256 Go de SSD: 1500 €

Core i5 / 16 Go de RAM / 256 Go SSD (LTE): 1650 €

Core i7 / 16 Go de RAM / 256 Go de SSD: 1 600 €

Core i7 / 16 Go de RAM / 256 Go de SSD: 2000 €

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 2400 €

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2800 €

