Microsoft introduit le contrôle du curseur de la barre d’espace d’iOS dans le système d’exploitation Windows 10

Microsoft a révélé que Windows 10 obtiendrait l’une des fonctionnalités logicielles les plus utiles de la plate-forme mobile iOS d’Apple. La suite PC aura bientôt une fonction de curseur de barre d’espacement permettant aux utilisateurs plus de contrôle sur l’endroit où naviguer à l’écran simplement en appuyant et en maintenant la barre d’espace tout en déplaçant la touche du doigt.

Microsoft, dans ses notes de version de version préliminaire, a déclaré qu’une chose dont les clients avaient entendu parler était le désir de changer la position du curseur avec le clavier tactile. Sur la base de ces commentaires, ils mettent à jour le clavier afin que les utilisateurs puissent utiliser le champ de texte à l’aide de gestes sur la barre d’espace.

“Tout ce que vous avez à faire est de placer un doigt sur la barre d’espace et de faire glisser votre doigt vers la gauche, la droite, le haut ou le bas”, déclare Microsoft, ajoutant qu’au fur et à mesure que l’on bouge le doigt, le curseur se déplace également, d’un caractère ou d’une ligne à un temps.

La mise à jour du clavier, actuellement disponible uniquement pour Windows Insiders, permet aux utilisateurs de contrôler le curseur à l’aide de gestes sur la barre d’espace; cela aidera l’entreprise à identifier les problèmes susceptibles d’avoir un impact sur les performances et la fiabilité.

Selon un rapport dans TechRadar, Apple a introduit le curseur de la barre d’espace dans iOS 12, avec la fonctionnalité qui rappelle les terminaux BlackBerry du passé.

Le rapport ajoute qu’il pourrait être un outil utile pour ceux qui utilisent Windows 10 en mode tablette et pourrait faire partie intégrante des appareils tels que Surface Duo.

Microsoft a également récemment introduit des transcriptions dans son service Word, facilitant ainsi l’enregistrement d’interviews ou de conférences et de les copier ou de modifier les documents directement dans Microsoft Word. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’enregistrer des conversations à l’aide d’autres applications. L’option d’enregistrer directement dans Transcribe existe également.

