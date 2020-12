"microsoft Flight Simulator": La Mise à Jour Vr Est Là

Le « Microsoft Flight Simulator » a étonné la communauté des joueurs cette année: les images satellites, les données météorologiques réelles et tous les aéroports du monde offrent une expérience de vol presque photo-réaliste. La mise à jour de réalité virtuelle promise est désormais également disponible pour Noël – gratuitement.

Selon le fabricant, la nouvelle fonctionnalité VR est en cours de déploiement et est disponible gratuitement pour tous les joueurs de « Microsoft Flight Simulator », à la fois via le Xbox Game Pass pour PC et via Steam et Microsoft Store. Il est compatible avec la « plupart » des casques Windows Mixed Reality et avec les lunettes de réalité virtuelle d’Oculus, Valve et HTC. Avec le casque VR connecté, vous pouvez basculer entre la vue normale et la réalité virtuelle à tout moment en utilisant la combinaison de touches Ctrl + Tab.

« Microsoft Flight Simulator » devient encore plus réaliste avec la mise à jour VR

Les paramètres graphiques peuvent être modifiés séparément pour le mode VR et l’affichage conventionnel. Rien ne s’oppose donc à un tour du monde totalement immersif en temps réel pendant les vacances. Mais même un court vol au-dessus de votre propre maison ne pose aucun problème avec le « Microsoft Flight Simulator ». Grâce aux données météorologiques satellitaires en temps réel, il est également judicieux de survoler les fuseaux horaires le soir du Nouvel An.

Le plaisir de voler pour les pilotes débutants et amateurs

Le « Microsoft Flight Simulator » utilise de nombreuses données satellitaires et cartographiques afin d’offrir aux joueurs l’expérience de vol la plus réaliste possible. Par exemple, tous les aéroports du monde ont été intégrés au jeu, et de nombreux avions, des avions individuels aux gros porteurs, peuvent être contrôlés. De nombreuses options font du « MFS » un logiciel de visite pour les débutants ainsi qu’une simulation de vol complexe pour les pilotes amateurs. La mise à jour de la réalité virtuelle a été annoncée depuis longtemps, au début, on ne savait pas combien de casques sont pris en charge.