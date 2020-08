“Microsoft Flight Simulator” décolle également en VR et sur Steam

Dégagez la piste pour le “Microsoft Flight Simulator”! La simulation de vol de Microsoft apparaît non seulement dans le Windows Store et le Xbox Game Pass, mais également sur Steam. Microsoft confirme également que la prise en charge des casques VR sera incluse.

Il est un peu surprenant que le “Microsoft Flight Simulator” apparaisse également sur Steam. Microsoft est lui-même l’éditeur du jeu et pourrait facilement limiter la sortie à ses propres plates-formes. Cependant, beaucoup plus de joueurs sur PC sont susceptibles d’acheter leurs jeux sur Steam que dans le Windows Store – la société sera heureuse d’accepter les frais de Steam. On ne sait pas si le “Microsoft Flight Simulator” apparaît également sur d’autres plates-formes telles que GOG ou dans Epic Games Store.

Prise en charge de la réalité virtuelle au départ uniquement pour un casque

Les pilotes amateurs avec des lunettes VR devraient également être satisfaits de la prise en charge de la réalité virtuelle, ce qui devrait rendre l’expérience de vol encore plus réaliste. Comme le rapporte Eurogamer, le “Microsoft Flight Simulator” ne supportera qu’un seul casque VR au départ: le Reverb G2 de HP. Selon le producteur Jorg Neumann, d’autres casques seront ajoutés plus tard. “Nous commençons par [HP]. Avec les autres, il faut investir un peu plus de travail. Je veux dire, nous l’apportons à tous les appareils – du moins aux appareils habituels. Mais cela prendra quelques mois. »Ainsi, plus tard, les lunettes Oculus et les modèles HTC devraient également être pris en charge.

Le support VR devrait apparaître comme une mise à jour gratuite pour le “Microsoft Flight Simulator”. Track IR, une méthode de capture des mouvements de la tête du joueur pour le contrôle de la caméra, est également en cours de test dans la version bêta actuelle.