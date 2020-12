Microsoft Flight Simulator arrivera sur Xbox Series X / S en 2021: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Tendance FP14 déc.2020 11:13:58 IST

À l’été 2021 à venir, Microsoft Flight Simulator sera disponible sur Xbox Series X et S. Le jour du lancement, le jeu sera disponible via Xbox Game Pass. Cependant, la date exacte de lancement n’est pas encore connue. L’annonce a été faite par le chef de Microsoft Flight Simulator Jorg Neumann sur Xbox.com. Il est important de mentionner que Microsoft Flight Simulator est déjà là sur PC depuis 1982. «Pour la première fois, nous voulions donner à davantage de pilotes en herbe une chance de prendre leur envol en apportant cette simulation robuste aux consoles», a déclaré Neumann.

Les simmers sur Xbox Series X / S peuvent s’attendre au même niveau de profondeur que la version PC. Ils découvriront le simulateur de vol le plus authentique et le plus réaliste du jeu.

Qu’il s’agisse d’avions légers ou de jets larges, les joueurs pourront tester leurs compétences de pilotage contre les défis en temps réel. Microsoft a déclaré qu’avec la puissance des données satellitaires et de l’IA basée sur le cloud, les joueurs pourront parcourir la planète entière qui comptera plus de 37 mille aéroports, 2 millions de villes, 1,5 milliard de bâtiments, de vraies montagnes, des routes, des arbres, des rivières, des animaux. , trafic.

Microsoft dit que les mijoteurs peuvent s’attendre au même niveau de profondeur que la version PC lorsque le Simulateur de vol arrive sur Xbox Series X et Xbox Series S. Les joueurs peuvent s’attendre à des mises à jour mondiales gratuites, à des packs DLC thématiques ainsi qu’à d’autres améliorations disponibles sur PC.

Pour apporter plus de périphériques à la Xbox Series X / S afin de rendre l’expérience de simulation de console plus immersive, Microsoft a déclaré qu’il travaillait avec des partenaires tiers.

Dans Août cette année, Microsoft, après une interruption de 14 ans, a lancé la dernière version de Simulateur de vol jeu vidéo. Le jeu permet à quiconque de jouer un rôle en tant que pilote.

Les joueurs du jeu peuvent sélectionner un itinéraire de vol qui commence sur une piste. Ils peuvent décoller en prenant de l’élan, et une fois en l’air, ils doivent équilibrer vitesse et élan tout en évitant les obstacles comme les bâtiments.

