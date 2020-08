Microsoft divulgue les fonctionnalités de GPU AMD, Intel et Qualcomm de nouvelle génération dans un nouveau billet de blog DirectX 12_2

Aperçu du processeur graphique Intel Discrete. Intel

Au fur et à mesure que Microsoft incorpore de nouvelles fonctionnalités et capacités dans ses graphiques DirectX et son API multimédia (Application Programming Interface), l’entreprise publiera généralement un éventail de documents et d’informations expliquant ce que font les nouvelles fonctionnalités et comment les utiliser. Exemple concret: Hier soir, Microsoft a publié un article sur son blog de développeurs avec DirectX Feature Level 12_2. Au milieu de tout le jargon technique, cependant, Microsoft a également divulgué certaines fonctionnalités qui seront prises en charge par les produits partenaires d’AMD, d’Intel et de Qualcomm – mais ces produits n’ont pas encore été publiés.

DirectX Feature Level 12_2 est un super ensemble de DirectX 12 avec une prise en charge améliorée ou nouvellement activée pour ces technologies principales: traçage de rayons DirectX (niveau 1.1), shaders maillés (niveau 1), ombrage à taux variable (niveau 2) et retour d’échantillonneur (Niveau 0.9). Il y a beaucoup plus à venir avec l’ensemble de fonctionnalités 12_2, mais ces quatre sont les fonctionnalités clés que Microsoft qualifie dans le post comme étant les plus importantes.

Niveau de fonctionnalité DirectX 12_2 Microsoft

Bien que les nouvelles fonctionnalités de DX12_2 préfigurent l’avenir, un rendu graphique plus efficace et plus réaliste, ce sont quelques lignes dans la section FAQ du billet de blog qui vont vraiment piquer l’intérêt des passionnés de matériel et des aficionados de GPU …

Q: Quelles plates-formes matérielles prendront en charge le niveau de fonctionnalité 12_2?

UNE: Nous sommes ravis de vous informer que:

Le niveau de fonctionnalité 12_2 est pris en charge sur les GPU NVIDIA GeForce RTX et NVIDIA Quadro RTX.

Les prochains GPU basés sur l’architecture RDNA 2 d’AMD incluront une prise en charge complète du niveau de fonctionnalité 12_2.

La feuille de route d’Intel comprend des GPU discrets qui permettront aux développeurs de tirer pleinement parti du niveau de fonctionnalité 12_2.

Microsoft collabore avec Qualcomm pour apporter les avantages du niveau de fonctionnalité DirectX 12_2 aux plates-formes Snapdragon.

NVIDIA a ouvert la voie avec la prise en charge de toutes les technologies DirectX Feature Level 12_2 avec ses gammes de GPU GeForce RTX et Quadro RTX basées sur Turing. Cependant, AMD, Intel et Qualcomm ne proposent aucun produit dans leur gamme actuelle capable de prendre en charge l’ensemble complet des fonctionnalités DirectX Feature Level 12_2. Mais grâce à Microsoft, nous savons maintenant que leurs GPU de nouvelle génération le seront.

L’architecture RDNA2 d’AMD devrait arriver plus tard cette année. Nous savions déjà qu’il prendrait en charge le traçage de rayons accéléré par le matériel, mais nous savons maintenant que toutes les autres fonctionnalités de 12_2 seront également prises en charge.

Quant à Qualcomm, il n’est pas surprenant que Microsoft travaille en étroite collaboration avec la société pour apporter la prise en charge des fonctionnalités 12_2 à ses GPU. Qualcomm produit des puces personnalisées pour la Surface Pro X et il est probable que Microsoft continuera à adopter et à mettre à jour cette plate-forme à l’avenir.

Il y a une nuance dans la divulgation que la feuille de route d’Intel contient des GPU prenant en charge DirectX 12_2. Le premier GPU Xe à arriver est basé sur l’architecture Xe-LP (Low Power). Xe-LP prend uniquement en charge VRS Tier 1; DX 12_2 appelle à la prise en charge de VRS Tier 2. Si Intel a un GPU sur sa feuille de route avec le support VRS Tier 2, c’est probablement le GPU Xe-HPG mentionné lors de la journée de l’architecture il y a quelques semaines. Xe-HPG sera un GPU discret haut de gamme destiné aux joueurs passionnés, qui devrait arriver en 2021.

