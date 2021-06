Microsoft dévoile Windows 11 avec des fonctionnalités visuelles plus élégantes, la prise en charge des applications Android, plus

25 juin 2021 10:01:43 IST

Microsoft a dévoilé la prochaine génération de son logiciel Windows, appelée Windows 11, qui a des caractéristiques visuelles plus élégantes. Il comprend une multitude de mises à niveau cosmétiques, telles qu’un nouveau bouton Démarrer, une barre des tâches et des sons repensés, et des fonctionnalités sous le capot conçues pour augmenter la vitesse et l’efficacité. Le nouveau Windows 11 est également plus ouvert aux applications tierces.

Le Windows 11 sera le successeur du Windows 10 actuel, que la société a introduit il y a six ans en 2015.

Commencé par le bas (gauche), nous y sommes maintenant. #Windows11 pic.twitter.com/2mon89dnjN – Microsoft (@Microsoft) 24 juin 2021

Windows 11 devrait être disponible plus tard cette année sur les nouveaux ordinateurs et autres appareils et en tant que mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 10.

Windows 11 est plus ouvert aux applications tierces

Microsoft a annoncé une collaboration avec Amazon pour apporter le Amazon Appstore vers Windows utilisateurs. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder aux applications Android sur Windows

Tout en ouvrant davantage de portes aux développeurs tiers, il renforce également l’outil de discussion en milieu de travail de Microsoft Teams en facilitant le contact avec les personnes lors du démarrage.

Dans un défi pour rivaliser avec Apple, la société a également annoncé qu’elle n’obligerait pas les développeurs d’applications à payer des frais à Microsoft pour l’utilisation de sa boutique d’applications.

Microsoft a déclaré qu’il permettrait aux développeurs de contourner le système de paiement dans sa boutique d’applications s’ils disposent de leur propre moteur de commerce.

Cela pourrait créer des problèmes pour Apple, qui a fait face à un examen minutieux du gouvernement sur sa boutique d’applications et à une bataille juridique d’Epic, le fabricant du jeu populaire Fortnite, qui soutient qu’Apple a escroqué les fabricants d’applications en facturant des commissions allant de 15% à 30% pour transactions in-app car il interdit d’autres options sur son iPhone, iPad et iPod.

« Je pense que cela sera problématique pour Apple dans ses relations antitrust », a déclaré l’analyste technique Patrick Moorhead. « Apple charge 30% dans son magasin et Microsoft charge 0% et 15% si vous utilisez son moteur de commerce. Les unités antitrust mondiales scrutent actuellement Apple sur ce point précis. »

Moorhead a déclaré que l’accès plus facile aux applications tierces, combiné à la meilleure interface utilisateur promise avec Windows 11, pourrait aider Microsoft à renforcer son emprise sur le marché des tablettes premium, désormais dominé par l’iPad.

Windows 11 utilise la même base de code de base que Windows 10

L’analyste de Forrester JP Gownder a déclaré que les améliorations esthétiques et conviviales reflètent la promesse du PDG Satya Nadella de créer des produits que les gens « aimeront » et ne toléreront pas, bien que Gownder se demande si Windows 11 est vraiment une nouvelle génération de logiciels. Le fait qu’il soit construit sur la même base de code que Windows 10 pourrait en fait être une bonne chose, a-t-il ajouté, car cela pourrait éviter les problèmes techniques qui ont affecté la sortie de Windows Vista en 2007.

Lorsqu’il a lancé Windows 10 il y a six ans, Microsoft espérait que le nouveau système d’exploitation l’aiderait à fidéliser les utilisateurs qui comptaient de plus en plus sur les tablettes, smartphones et autres appareils.

Windows est un bourreau de travail PC depuis des décennies. Sa première version a été lancée en 1985, offrant aux novices en informatique une «interface utilisateur graphique» afin qu’ils puissent cliquer sur les icônes et les menus avec un bouton de souris plutôt que de simplement taper des commandes sur un écran vide.

Depuis lors, il fait partie intégrante des activités de Microsoft, bien que son influence ait diminué à mesure que les ventes de PC diminuaient avec l’essor des smartphones.

Avec des contributions de l’Associated Press

