Microsoft dévoile plus de jeux pour Game Pass en mars 2021

Détendez-vous, nous avons encore beaucoup de tissu à découper sous forme de jeux pour Game Pass en mars 2021.

Nous avons encore un long chemin à parcourir jusqu’en avril. Plus si possible, en tenant compte du nombre intéressant de titres à venir Game Pass en mars 2021. Certains étaient déjà connus, tandis que d’autres sont assez surprenants. Ce qui est indéniable, c’est que c’est un bon mois pour faire partie de ce service.

Microsoft a voulu nous donner de la joie en ces temps de coronavirus, en dévoilant une nouvelle chaîne de jeux vidéo qui feront partie de son écosystème. Et il y en a quelques-uns qui en valent la peine. Nous allons les lister afin que vous puissiez faire de la place sur votre console ou votre PC.

Tout d’abord, à partir de maintenant, nous avons Undertale à notre disposition, qui est disponible à la fois sur Xbox, ordinateur ou via le cloud. Demain 18 mars, place à la stratégie avec le titre de gangster Empire of Sin, également sur toutes les plateformes.

Le même jour, nous pourrons télécharger Nier: Automata et Torchlight III, mais uniquement pour les utilisateurs de PC. Par contre, sur console, nous aurons Star Wars: Squadrons soit via EA Play soit avec Game Pass.

Avance rapide jusqu’au 25 mars, date à laquelle un nombre considérable de titres sera ajouté. Genesis Noir et Octopath Traveler pour Xbox et PC, suivis de Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition et Supraland pour compatible uniquement. Enfin, la saga Yakuza débute le dernier titre principal avec l’arrivée de Yakuza 6: Song of Life pour toutes les plateformes.

Et enfin, le 30, nous aurons le grand Narita Boy disponible dès le moment du lancement sur console et PC. De même, Outriders sera présenté en première le 1er avril sur Xbox le même jour de sa sortie.

Puisque nous sommes ici, rappelez-vous que certains titres vont également quitter le service. Il n’y en a pas beaucoup, mais vous avez jusqu’au 31 mars pour jouer à Hyperdot, Journey to the Savage Planet et Machinarium avant qu’ils ne disparaissent.

Allons-y!