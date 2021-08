Microsoft déploie la version bêta de Windows 11 avec des corrections de bogues, de nouvelles fonctionnalités et plus encore

in

Après avoir publié Windows 11 pour les développeurs le mois dernier, Microsoft l’a maintenant déployé sur le canal bêta. Notamment, la version stable de la mise à jour de Windows 11 devrait être déployée en octobre de cette année, selon les derniers rapports.

Selon un article de blog, Windows 11 Insider Preview Build version 22000.100 a fourni plusieurs correctifs. Les bogues signalés par la barre des tâches ont été corrigés. Selon le géant du logiciel, certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de rechercher manuellement des applications à partir de l’option Démarrer ou de la barre des tâches. Dans ce cas, utilisez le raccourci clavier WIN + R pour lancer la boîte de dialogue Exécuter, puis fermez-la.

Le menu volant des icônes masquées a été mis à jour dans le coin inférieur droit de la barre des tâches. Ils ont désormais des coins arrondis qui vont avec l’esthétique de Windows 11. Microsoft a désormais permis aux testeurs d’accéder aux paramètres de Focus Assist rapidement et directement depuis le Centre de notifications. Windows 11 informera les utilisateurs des applications de bureau « avec un traitement apaisant » pour éliminer les distractions injustifiées. L’icône du clavier tactile dans la barre des tâches a été ajustée à une taille similaire à celle des autres icônes. Bogues dans l’explorateur (exe), horloge, barre de progression, search, Widgets et plus ont commencé à recevoir des correctifs.

Bien que les bêta-testeurs recevront la plupart des mises à jour sur le canal de développement, selon Microsoft, certaines fonctionnalités telles que les discussions de Microsoft Teams ne seront pas encore disponibles sur le canal bêta. Le géant de la technologie recommande aux testeurs d’utiliser la version « plus stabilisée » de Windows 11 Insider Preview Build 22000.100. La prochaine version de Windows 11 sera testée sur le Release Preview Channel destiné aux initiés et aux professionnels de l’informatique.

Bien que le passage de Dev à Beta nécessite une réinstallation complète du système d’exploitation, L’initié de Windows Le compte Twitter dit que cela se produira dans une « courte période ».

Les utilisateurs peuvent passer au canal bêta en accédant aux paramètres, en sélectionnant Windows Update, puis en cliquant sur le programme Windows Insider, puis en cliquant sur Choisissez vos paramètres d’initié.

