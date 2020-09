Microsoft continue de confirmer la Xbox Series S avant de l’annoncer

Xbox Series X SP

J’aimerais vraiment savoir dans une sorte de future fuite ce que le processus de pensée de Microsoft a été derrière la Xbox Series S, à savoir son désir de ne même pas reconnaître l’existence de la console jusqu’à apparemment deux mois environ avant sa sortie.

Mais même si Microsoft n’a pas officiellement dévoilé la version inférieure de la Xbox Series X, ils continuent à confirmer accidentellement qu’elle existe par eux-mêmes.

La première fois que cela s’est produit, c’était la fuite du nouveau contrôleur Xbox Series X, où sur la boîte, il était également indiqué que c’était pour «Series S» aussi, la première fois que ce nom avait été confirmé avec tout le monde (sauf Microsoft, publiquement) en l’appelant Xbox Lockhart.

Mais maintenant, c’est arrivé à nouveau d’une manière différente. Une personne a acheté une manette Xbox One normale accompagnée d’un coupon Game Pass. Sur ce coupon? Microsoft a indiqué qu’il vous offre «plus de 100 jeux de haute qualité sur Xbox Series X / S, Xbox One et Windows 10.»

Nous sommes maintenant en septembre. Il est littéralement impossible d’échapper ce mois-ci sans que Microsoft n’annonce le prix et la date de la Xbox Series X et ne révèle la Xbox Series S avec ses le prix et la date, sauf s’ils ne font que retarder toute la génération. Cela semble extrêmement improbable à ce stade (même si ce n’est peut-être pas la pire idée au monde). Nous devrons donc bientôt avoir plus d’informations.

Avec le retrait de la Xbox One X, il va de soi que Microsoft pourrait essayer d’occuper ce même prix, 400 €, avec la Xbox Series S, un moyen de réduire le prix de Sony sur le prix de la prochaine génération, même si le S sera probablement moins puissant que non seulement la série X, mais aussi la PS5. Mais si vous voulez entrer dans la prochaine génération au prix le plus bas possible, c’est la série S pour, et devrait au moins venir avec certaines des mises à niveau de la prochaine génération comme un SSD, même si elle doit sacrifier des choses comme les jeux 4K.

Je maintiens, cependant, que Microsoft va avoir assez de mal à plaider pour une seule nouvelle Xbox cette année, encore moins deux, et un lancement à double console pour une nouvelle génération est une expérience que nous n’avons pas vue. avant. Alors que Sony lance également deux SKU PS5, la seule différence est une console numérique par rapport à une avec un lecteur de disque, pas un différentiel de puissance (je ne serais pas non plus choqué si la série S était entièrement numérique comme un autre moyen de réduire les coûts. .

nous volonté entendez parler de cette console ce mois-ci par Microsoft, mais jusqu’à présent, ils continuent de la divulguer au hasard au lieu de l’annoncer officiellement comme ils auraient probablement dû le faire il y a trois mois.

