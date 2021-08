Microsoft arrête temporairement les essais gratuits de Windows 365 en raison d’une « demande importante »

06 août 2021 09:49:52 IST

Le nouveau service Windows 365, propriété de Microsoft, a été suspendu un jour après son lancement sur le cloud. Microsoft a annoncé que la raison de cette pause soudaine était une « demande importante » pour l’essai gratuit. « Suite à une demande importante, nous avons atteint la capacité d’essais de Windows 365 », a confirmé la société sur Twitter. Il a actuellement demandé aux utilisateurs de s’inscrire sur la page Web Windows 365. Ils recevront la notification lorsque les essais reprendront.

Suite à une demande importante, nous avons atteint la capacité d’essais de Windows 365. Inscrivez-vous pour recevoir une notification lorsque les essais reprennent ou achetez aujourd’hui, ici : https://t.co/Jji5RbfTbT – Microsoft 365 (@Microsoft365) 3 août 2021

Microsoft n’a pas encore donné de détails sur la capacité d’utilisateurs atteinte avant la pause des essais gratuits de 365. Il n’a pas non plus confirmé s’il continuerait à soutenir les utilisateurs s’inscrivant au programme d’essai gratuit.

Le l’entreprise a lancé Windows 365 pour répondre à la demande croissante de PC. Le service est accessible sur un navigateur Web fonctionnant sur n’importe quel appareil prenant en charge Windows, Mac, iPad et Android. Grâce à ce service, les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de configurations, à commencer par un cœur de processeur virtuel, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage. Avec ce service, les utilisateurs bénéficient d’une expérience informatique à part entière avec plusieurs processeurs virtuels, de la RAM et plus encore. Windows 365 permet le cloud computing basé sur Windows 10 ou Windows 11 (une fois disponible) sur un navigateur Web, offrant aux utilisateurs l’accessibilité à un PC Windows distinct sur le cloud.

Les forfaits Windows 365 commencent à un prix mensuel de 20 € (environ 1 500 Rs) et vont jusqu’à 162 € (environ 12 000 Rs) par utilisateur. Windows 365 est destiné aux entreprises pour le moment. Le service semble avoir gagné beaucoup plus de popularité que l’entreprise ne l’avait initialement prévu.

.

