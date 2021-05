Microsoft arrête le développement de Windows 10X: la version pour les appareils à double écran échoue sans même atteindre le marché

J’ai déjà accumulé plusieurs retards et il semble que ce sera définitif. Windows 10X n’arrivera pas en 2021 et peut-être ne le fera-t-il jamais. Comme l’explique Brad Sams, un expert chez Microsoft, la société aurait décidé de figer le développement de Windows 10X, sa version destinée aux appareils à double écran tactile, comme le Surface Neo.

Cette version de Windows a ajouté de nouveaux composants pour s’adapter aux appareils de pliage et aux nouveaux formats, comme ceux de la Surface Neo. Cependant, Microsoft serait censé être réorienter sa stratégie dans une nouvelle version de Windows, avec une interface adaptée. Au lieu de créer une version spécialisée pour ces appareils, Microsoft travaillerait simplement sur une nouvelle version de son système d’exploitation qui s’adapte également à eux.

Windows 10 « Sun Valley » vise à remplacer Windows 10X

Windows 10X a été appelé pour être la réponse de Microsoft à ChromeOS. Une version plus légère et adaptée aux ordinateurs portables ou tablettes. Au lieu de cela, cette nouvelle interface Windows concentrerait les efforts de la marque. C’est une mise à jour qui promet un « rajeunissement visuel » et vise à dernier trimestre de l’année. En interne, il est connu sous le nom de Windows 10 Sun Valley et il reprendrait certains des éléments que nous avions vus dans Windows 10X.

Le développement de Windows 10X et de la Surface Neo a toujours été assez secret. Malgré avoir montré différentes vidéos et montré son prototype, nous n’avions pas encore pu tester en profondeur ce nouveau système d’exploitation.

De Microsoft Ils n’ont publié aucun nouveau détail sur Windows 10X depuis la fin de l’année dernière. Un état qui, selon les informations de Brad Sams, aurait son explication en ce qu’en interne son développement a été paralysé. Des médias tels que WindowsCentral, il est également souligné que Microsoft aurait effectivement paralysé le développement pour se concentrer sur «Sun Valley».

L’idée initiale de Windows 10X était de se présenter dans des appareils doubles tels que le Surface Neo, bien qu’il ait été annoncé plus tard qu’il atteindrait d’autres tablettes pliantes de fabricants tels que Dell, ASUS ou Lenovo. C’était en 2019 et depuis, il n’y a plus eu de nouvelles. Suite à l’actualité d’aujourd’hui, il est prévisible que les appareils de ces fabricants devront attendre que la nouvelle version de Windows ait une interface adaptée.

Windows 10X n’a ​​pas été conçu pour fonctionner sur des ordinateurs existants. Il s’est concentré sur ce type de double appareil, initialement avec des processeurs Intel et peut-être à l’avenir, en raison de ses caractéristiques, en ARM. Cependant, cette proposition semble avoir été gelée et Microsoft proposerait une autre alternative. Un nouveau Windows qui arriverait à la fin de cette année. Aussi adapté aux dispositifs de pliage, mais pas totalement focalisé sur eux.

Via | ZDNet