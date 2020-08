Microsoft annoncerait la fin du Xbox Live Gold en août

Un journaliste bien connu a souligné que d’ici un mois, nous aurons eu des nouvelles concernant la suspension de Xbox Live Gold

Il y a quelques semaines, le rumeurs qui pointent vers cela Microsoft planifierait de finir Xbox Live Gold et le multijoueur payant avant le lancement de Xbox Series X à la fin du présent 2020. Aujourd’hui, après le journaliste bien connu Jeff Grubb mettre rendez-vous à un événement Xbox en août, ce même journaliste a laissé tomber que dans ledit événement la suspension définitive de Xbox Live Gold pourrait être annoncée.

Il a traversé un tweet Comment Jeff Grubb a laissé tomber ça Dans un mois, Xbox Live Gold aura déjà annoncé sa suspension dans le cadre des services qu’il propose Microsoft. Il n’est pas clair si cette suspension supprimerait l’obligation de payer pour jouer en ligne sur Xbox ou je le transférerais simplement vers d’autres services d’abonnement comme Xbox Game Pass Ultimate, qui à partir de septembre inclura à la fois Game Pass et xCloud.

Ainsi, tout pointe vers ce mois d’août, dans un événement qui aurait lieu entre le 11 et le 22, Microsoft rendrait officielle la suspension du Xbox Live Gold. Parallèlement à cela, l’annonce de détails tels que la date et le prix du Xbox Series X et même la présentation de la rumeur Xbox Series S. Nous serons attentifs à apporter tous les détails qui se posent concernant la famille Xbox, qui prépare déjà le nouveau saut générationnel.

Nous vous rappelons également que ces développements s’accompagneraient de changements dans les politiques de l’entreprise, et c’est que des rumeurs récentes suggèrent que Halo infini parier sur un multijoueur libre de jouer. Vous pouvez en savoir plus sur ce même lien.

