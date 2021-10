Microsoft annonce qu’il fermera LinkedIn en Chine alors que Pékin renforce son contrôle sur les entreprises technologiques

in

Microsoft a annoncé jeudi qu’il fermerait le réseau social professionnel LinkedIn en Chine, citant un « environnement opérationnel difficile » alors que Pékin renforce le contrôle sur les entreprises technologiques.

La société basée aux États-Unis remplacera LinkedIn en Chine par une application dédiée à la candidature à des emplois mais sans les fonctionnalités de mise en réseau, selon le vice-président senior de l’ingénierie Mohak Shroff.

« Nous sommes… confrontés à un environnement d’exploitation beaucoup plus difficile et à des exigences de conformité plus strictes en Chine », a déclaré Shroff dans un article de blog.

Selon le le journal Wall Street, LinkedIn a reçu une date limite par les régulateurs Internet chinois pour mieux superviser le contenu du site.

LinkedIn, qui a été lancé en Chine en 2014, permet aux gens d’utiliser leurs relations personnelles et professionnelles pour trouver des opportunités d’emploi.

Les autorités chinoises ont ciblé une gamme de mastodontes technologiques locaux pour des pratiques monopolistiques présumées et une collecte agressive de données sur les consommateurs.

Cette campagne fait partie d’une politique plus large du gouvernement visant à resserrer son emprise sur la deuxième économie mondiale, notamment en ciblant l’enseignement privé, l’immobilier et les casinos.

Microsoft va « éteindre » la version chinoise de LinkedIn et lancer une application InJobs dédiée aux professionnels connectés dans ce pays avec des entreprises à la recherche d’employés, selon Shroff.

Microsoft a acheté LinkedIn pour un peu plus de 26 milliards de dollars en 2016, et s’est efforcé de renforcer sa présence en Chine malgré les inquiétudes concernant la censure en ligne.

Facebook et Twitter sont interdits en Chine depuis plus d’une décennie.

Google a quitté le pays en 2010 en réponse à une attaque de piratage et à la censure.

Le site Internet du géant du e-commerce Amazon est accessible en Chine, mais le marché y est dominé par des acteurs locaux comme Alibaba et JD.com.

