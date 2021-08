Microsoft annonce la disponibilité et la tarification du service cloud Windows 365 : tout ce que vous devez savoir

03 août 2021 16:54:02 IST

Microsoft a introduit Windows dans le cloud. Le géant de la technologie a annoncé le service cloud Windows 365 pour permettre aux entreprises et aux entreprises d’accéder aux PC cloud à partir de n’importe quel navigateur Web pris en charge et de diffuser une version de Windows 10 ou Windows 11. L’accès peut être obtenu directement dans le navigateur. Microsoft a également répertorié les prix des plans Windows 365 pour les utilisateurs professionnels et d’entreprise. Windows 365 a été mis en ligne le 2 août pour l’abonnement et l’accès.

Deux versions de Windows 365 seront disponibles : Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise. Comme par l’entreprise, Microsoft 365 fournira l’expérience Windows via le cloud, y compris l’accès aux applications, aux données et aux paramètres. Windows 11 sera accessible une fois qu’il sortira plus tard cette année.

Seuls les utilisateurs professionnels, qui n’auront pas besoin d’un PC Windows, auront accès à Windows 365 cette fois. Les Cloud PC peuvent être configurés par les entreprises et les entreprises avec jusqu’à huit processeurs, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il prend en charge toutes les lignes d’applications commerciales – Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform. Microsoft a également assuré la compatibilité des applications avec App Assure, un service qui aidera les clients de 150 utilisateurs ou plus à résoudre les problèmes d’applications sans frais supplémentaires.

« Notre vision pour un PC Windows 365 Cloud est de proposer une nouvelle façon de découvrir Windows grâce à la puissance du cloud, tout en résolvant les défis nouveaux et traditionnels des organisations. Ce nouveau paradigme ne consiste pas seulement à autoriser et à sécuriser l’accès à distance. L’expérience utilisateur est plus importante que jamais pour attirer et retenir les talents, améliorer la productivité et assurer la sécurité », explique le billet de blog de Microsoft.

Le plan d’abonnement mensuel pour chaque utilisateur commence à 20 € (environ 1 500 Rs) et peut aller jusqu’à 158 €. (environ Rs 11 700). Les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que Windows 365 fonctionne avec tous les navigateurs Web modernes, y compris Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Apple Safari, Opéra, et Vivaldi.

