Microphones Apple Glass pour détecter le son et diriger les utilisateurs vers son origine

Apple Inc a toujours un tour dans ses manches pour surprendre les utilisateurs avec de nouvelles technologies. Maintenant un nouveau intéressant brevet concernant le futur casque AR / VR d’Apple, plus tôt connu sous le nom de « Apple Glass », suggère qu’une fonctionnalité du casque détectera potentiellement les sons et dirigera l’utilisateur vers leur source. Le prétendu Apple Glass utiliserait apparemment un ensemble de microphones sensibles qui aideraient à détecter le son et à localiser l’emplacement précis, en dirigeant l’utilisateur vers où regarder, selon un rapport par AppleInsider.

Le géant de Cupertino avait précédemment déposé des brevets concernant la qualité sonore de « Apple Glass » et la création d’audio 3D pour celui-ci, mais la nouvelle demande de brevet déposée par la société auprès de l’US Patent and Trademark Office montre qu’Apple examine également ce « Apple Glass « peut faire avec l’audio que ses microphones entendent.

Le brevet n’entre pas dans les détails sur la façon dont le traitement du son serait accompli mais marque la possibilité d’afficher une notification lorsqu’un son précis est détecté.

Les microphones seraient capables de détecter les sons que l’oreille humaine ne peut pas entendre et seront situés dans différentes positions sur l’appareil, ce qui aidera ensuite le casque à déterminer la position du son d’origine. Le brevet suggère également que l’appareil peut également avoir un haut-parleur pour la sortie audio.

Comme vous savez que les brevets accordés ne parviennent généralement pas à la production, vous devez donc prendre ces informations avec un grain de sel. Il est encore assez tôt pour déterminer si Apple sera en mesure de mettre en œuvre avec succès cette technologie dans Apple Glass ou dans les futurs casques AR / VR.

