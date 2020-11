Micromax In Note 1 avec configuration quadri-caméra 48 MP sera mis en vente le 1er décembre

Tendance FP26 nov.2020 18:50:17 IST

Micromax In Note 1 est prêt à être mis en vente à partir du 1er décembre à midi. Micromax a annoncé que le téléphone était épuisé lors de sa première vente et qu’il serait réapprovisionné le 1er décembre. Le compte Twitter a écrit: « India ne dikha diya apna pyaar! Merci d’être #INforIndia et de nous accueillir à nouveau de tout votre cœur. Nous reviendrons la semaine prochaine, le 1er décembre à midi, avec encore plus de stock pour le IN note 1 . #INMobiles #MicromaxIsBack. «

Le téléphone qui est vendu sur Flipkart et le site officiel montre «à venir» dans le premier, tandis que le second montre un compte à rebours de 5 jours. Le prix du téléphone est de 10 999 Rs.

le Micromax dans la note 1 vient avec chipsets MediaTek et Android 10. Il offre un 4 Go de RAM et dispose d’une configuration à quatre caméras.

Disponible dans les couleurs blanc et vert, l’In Note 1 dispose d’un écran Full HD + de 6,67 pouces avec une caméra perforée sur le dessus. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. La configuration de la caméra abrite un capteur principal de 48 MP, un objectif grand angle de 5 MP, une macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il dispose également d’une caméra frontale de 16 MP pour les selfies et est équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 18 W et la charge inversée.

