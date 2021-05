Michelle Rodriguez a donné aux écrivains originaux Fast & Furious un test de réalité qui a tout changé

En ce qui concerne les personnages masculins machos, vous ne pouvez pas obtenir beaucoup plus de macho que le casting principal de la saga Fast & Furious. Mais la série a également introduit un certain nombre de personnages féminins forts. Ce n’était pas le cas depuis le début. Dans une histoire orale de la franchise pour EW, Jordana Brewster, qui joue le rôle de Mia Toretto, a révélé que Michelle Rodriguez a failli passer le rôle de Letty Ortiz, petite amie devenue épouse de Dominic Toretto, le personnage principal de la série interprétée par Vin Diesel.

« Quand Michelle [Rodriguez] lu son rôle, elle était comme: «Non, je ne joue pas ça. Et puis elle l’a complètement changé. Il est passé d’une petite amie de trophée à ce personnage vraiment superposé. «

Le film original qui a tout commencé, Le rapide et le furieux, était une affaire très ancrée et sérieuse, explorant la scène des courses de dragsters souterraines à Los Angeles. Selon Rodriguez, le rôle de Letty était au début assez unidimensionnel, qui n’existait que dans le scénario pour servir de régal pour les yeux aux côtés de Dom et de son équipage. Heureusement, les écrivains ont écouté les commentaires de Rodriguez concernant le personnage.

«C’était une vérification de la réalité pour eux de se rendre compte que les rues ne fonctionnent pas comme ça. S’il le peut, alors vous ne sortez pas avec lui, parce que pourquoi voudriez-vous perdre la hiérarchie? Pour que ça reste réel, je devais les éduquer: « Je sais que vous aimez Hollywood et tout ça, mais si tu veux que ce soit réaliste, c’est comme ça que ça marche vraiment, et je ne vais pas être une salope devant des millions de personnes, donc tu vas me perdre si tu ne change pas ça. Et ils l’ont compris. «

À chaque nouveau film de la franchise, Letty ne cesse de se renforcer. Une femme entièrement Rapide furieux le film est actuellement en cours dans lequel le personnage de Rodriguez prendra la tête. Dans une interview précédente, Michelle Rodriguez avait confirmé que le prochain Rapide et furieux 9 présente également une forte présence des personnages féminins.

«Mon cœur s’est réchauffé quand j’ai vu qu’il n’y avait en fait pas une seule résistance contre l’idée de mettre les femmes de la franchise au premier plan. [Director] Justin [Lin] était super à bord avec. Vin était super à bord avec. Il a toujours soutenu les femmes fortes. Et le studio a embauché un écrivain incroyable pour venir à bord et retoucher tous les personnages féminins. Quand j’ai regardé le film, je me suis dit: « Ouais, d’accord, laisse tomber le micro. Je peux me détendre maintenant. » J’avais l’impression que toutes les femmes de la franchise avaient la même quantité d’amour, et cela, pour moi, m’a réchauffé le cœur. S’ils gagnent, je gagne. «

Réalisé par Justin Lin, Fast & Furious 9 stars Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang, avec Helen Mirren, Charlize Theron et Cardi B. The le film arrive dans les salles le 28 mai. Cette nouvelle est apparue pour la première fois dans Entertainment Weekly.

Sujets: Fast and Furious