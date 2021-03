Michelle Obama réagit à l’interview révélatrice de Meghan Markle avec Oprah

Michelle Obama partage ses réflexions sur l’interview explosive d’Oprah Winfrey avec le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, en tant que personne ayant subi le racisme et qui n’est pas étrangère aux yeux du public.

L’ancienne première dame, 57 ans, s’est entretenue avec Jenna Bush Hager de 45secondes.fr, qui a interrogé Obama sur la solitude qu’elle a dit ressentir parfois à la Maison Blanche. « Je me demande, quand tu as regardé Meghan Markle parler l’autre soir, qu’est-ce qui t’a traversé l’esprit? » Dit Jenna.

«La fonction publique, c’est un projecteur brillant, pointu et brûlant, et la plupart des gens ne le comprennent pas, et ils ne devraient pas non plus», a déclaré Obama. «Ce que je garde toujours à l’esprit, c’est que rien de tout cela ne concerne nous dans la fonction publique. Il s’agit des personnes que nous servons.

« J’essaie toujours de repousser la lumière et de la concentrer sur les gens que nous sommes réellement ici pour servir. »

Jenna a ensuite interrogé Obama sur la question de la race. Meghan, qui est à moitié noire, avait dit à Winfrey qu’avant la naissance de son fils, Archie, il y avait «des inquiétudes et des conversations» parmi les membres de la famille royale sur la couleur de sa peau.

« J’ai l’impression que c’était déchirant d’entendre, qu’elle avait l’impression d’être dans sa propre famille – sa propre famille pensait différemment d’elle », a déclaré Jenna.

Obama a répondu: «Comme je l’ai déjà dit, la race n’est pas une nouvelle construction dans ce monde pour les personnes de couleur, et ce n’était donc pas une surprise totale d’entendre ses sentiments et de les faire articuler.

« Je pense que ce que j’espère, et ce à quoi je pense, c’est que c’est avant tout une famille. Je prie pour le pardon et la guérison pour eux afin qu’ils puissent utiliser cela comme un moment d’apprentissage pour nous tous. . «

Au cours de sa conversation avec Jenna, Obama a également parlé de son dernier projet, « Waffles and Mochi », une émission éducative pour enfants sur Netflix, qui s’appuie sur sa passion pour enseigner aux jeunes une alimentation saine.

«C’est mon projet préféré», a déclaré Obama à Jenna. «Vous nous avez suivis et soutenu une grande partie du travail que nous avons fait, et j’adore tout, mais ce projet, il fait boucler la boucle car il me ramène aux enfants et à la nutrition.

« Ce n’est pas juste une émission pour enfants. C’est une émission familiale, et c’est ce qui m’a attiré. »

Parallèlement à la série, Obama s’est également associé à Partnership for a Healthier America pour une nouvelle campagne, « Pass the Love with Waffles and Mochi », qui fournira des recettes et des activités à domicile, et prévoit de collecter des fonds pour distribuer 1 million de repas aux familles dans le besoin à travers le pays.

Voir l’interview complète d’Obama avec Jenna lorsqu’elle sera diffusée mardi matin AUJOURD’HUI.