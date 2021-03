Michelle Obama est chaque maman qui décrit pourquoi elle aime être une nicheuse vide

En tant que mère de deux enfants d’âge universitaire, Michelle Obama sait à quel point les années de nidification peuvent être difficiles – pour certaines personnes.

Mais pour elle, ça a été un jeu d’enfant.

L’ancienne première dame a rendu visite à «The Kelly Clarkson Show» lundi, et lorsqu’on lui a demandé qui était le plus dur à la maison depuis que les filles Malia, 22 ans, et Sasha, 19 ans, ont déménagé, elle n’a pas hésité avec sa réponse.

«Oh, mon mari», a-t-elle dit à propos de l’ancien président Barack Obama. « Il pleurait et … il est toujours comme, ‘Ils m’ont laissé!' »

Elle a tout aussi rapidement ajouté qu’il était très seul dans ce sentiment.

«C’est parce que j’ai passé tout le temps avec eux», a-t-elle expliqué en élevant leurs filles. «Il était président.

Alors, quand est venu le temps d’envoyer les filles à l’université, elle était prête pour une pause avec ses enfants bien-aimés. «Je me suis dit:« Jetez-les par la porte »», a-t-elle plaisanté.

L’ancienne première dame Michelle Obama, Malia Obama, l’ancien président Barack Obama et Sasha Obama s’asseyent pour un portrait de famille dans le bureau ovale le 11 décembre 2011 à Washington, DC Pete Souza / Getty Images

Après tout, alors que papa était occupé à être le commandant en chef, elle était occupée à faire face aux réalités d’être mère de deux jeunes femmes en lice pour ses meilleurs biens.

«C’est comme: ‘Sors de mon placard!’», A-t-elle dit à propos de la scène trop courante. «Et c’est aussi un homme, alors ils n’empruntent pas son maquillage. Ils ne volent pas le sien, vous savez. Je ne trouve rien avec ces petites femmes chez moi. Ils se faufilent toujours dans ma chambre et je me dis: ‘Qu’est-ce que tu fais? Que prends-tu? Remettez ça! »

Bien sûr, leur nid vide était à nouveau plein pendant la pandémie de coronavirus, lorsque Malia et Sasha (et le petit ami de Malia) sont rentrés chez eux pour des cours en ligne et une mise en quarantaine – et ils sont également retournés à leurs modes d’emprunt.

«Ils ne remettent pas les choses en place», a déclaré le joueur de 57 ans. «Et ils ne prennent pas ses affaires, alors il est ravi.

«Je me dis: ‘Quand est-ce que l’école reprend ses cours? Quand peuvent-ils retourner dans ces dortoirs? » »a plaisanté l’ancienne première dame, un moment que Clarkson a qualifié de« tellement relatable »et« tellement génial ».

Mais ne vous laissez pas tromper par le ton enjoué d’Obama. Même si elle aime que ses cosmétiques et sa garde-robe restent les siens, elle apprécie vraiment de voir plus de ses filles ces derniers temps.

La semaine dernière, dans une interview avec Jenna Bush Hager de 45secondes.fr, Obama a déclaré: «Je ressens pour eux parce que Malia est une personne âgée. C’était sa dernière année à l’université, et Sasha a essentiellement manqué sa deuxième année à l’université. Mais pour Barack et moi, nous avons chéri cette fois. «