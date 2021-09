Michael Keaton révèle être le créateur de son apparition dans Beetlejuice

La carrière d’acteur de Michael Keaton a connu un regain de vitalité ces dernières années, même s’il est encore facile pour le grand public de le relier à certains de ses personnages classiques, comme dans le cas de « Beetlejuice », avec lequel il a présenté son premier grand succès à Hollywood. , ainsi que de cimenter la carrière du jeune réalisateur Tim Burton.

« Beetlejucie » raconte l’histoire d’un jeune couple marié (Alec Baldwin et Geena Davis) qui vient de décéder, forcé de regarder les nouveaux locataires envahir leur maison. Tous deux viennent désespérément au secours de Beetlejuice, un poltergeist flamboyant avec suffisamment de pouvoir pour chasser les envahisseurs, bien qu’il ait ses propres plans.

Le film est considéré comme l’un des grands classiques de la filmographie de Burton et malgré le fait que sa suite soit supposée planifiée depuis des années, le public en a fait un classique de la saison d’Halloween, en plus d’avoir actuellement son propre travail musical à Broadway. .

En marge des 70 ans de Michael Keaton, The Hollywood Reporter a partagé un article spécial en référence à une interview que l’acteur a réalisée en 2014 dans laquelle il révélait avoir rencontré Burton à trois reprises avant d’accepter son rôle dans le film. « Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait, mais je l’aimais bien », a commenté l’acteur à propos de sa première impression de Burton.

Keaton souligne qu’il était chargé de créer l’apparence finale de son personnage avec le département garde-robe, qui lui a fourni des vêtements de différentes périodes, ainsi que l’apparence de sa coiffure et la moisissure sur sa peau, car Burton lui avait dit qu’il vivait sous les rochers.

« Alors je me suis présenté au travail et j’ai marché sur scène et j’ai pensé ‘C’est soit trop déplacé, soit je ne sais pas ce que ça va faire.’ Il n’a pas compris tout de suite », conclut Keaton. Bien que « Beetlejuice » ait un scénario beaucoup plus sombre et sinistre (avec quelques connotations racistes), le film a réussi à survivre à l’examen du public malgré quelques blagues légèrement risquées (même pour l’époque).