Michael Giacchino compare sa première réalisation avec son travail de compositeur

Michael Giacchino est réputé pour son travail de compositeur, prêtant son talent à d’innombrables projets tout au long de sa carrière de plusieurs décennies. Rogue One: Une histoire de Star Wars, Le Batman, Spider-Man : Pas de retour à la maisonet Jurassic World : Dominion ne sont que quelques films que Giacchino a marqués, et il connaît bien un blockbuster hollywoodien.





Sans surprise, sa première sortie significative en tant que réalisateur, Loup-garou de nuit, a eu du succès auprès du public et de la critique. Le spécial Halloween détient actuellement 91% de critiques et 93% d’audience sur Rotten Tomatoes, 45secondes.fr qualifiant le projet de « Bon moment hurlant ». Giacchino s’est récemment assis avec DiscussingFilm, et le compositeur/réalisateur a partagé ce que c’est que de passer du département de musique à la tête du projet.

« C’est intéressant. La musique est une question de narration. Pendant toutes les années où j’ai écrit de la musique, j’ai travaillé avec ces réalisateurs incroyablement talentueux et je les ai aidés à raconter leurs histoires », a déclaré Giacchino. « Lorsque vous passez de cela à la réalisation, ce n’est pas si différent, mis à part le fait que vous traitez avec de nombreux départements différents, par opposition à moi qui ne traite que mon département, qui est la musique. » Il poursuit : « J’utilise maintenant ces outils que j’ai appris au fil des ans pour les appliquer à la narration. Tout tourne autour de la narration. Le cinéma est la plus grande forme d’art collectif qui soit et tout ce que vous faites lorsque vous faites un film est orienté vers raconter une histoire. J’ai l’impression d’avoir passé de nombreuses années à vraiment comprendre le processus de narration.

Michael Giacchino a appris de certains des meilleurs réalisateurs

Bien sûr, si vous avez travaillé sur des superproductions hollywoodiennes au cours des deux dernières décennies, vous êtes obligé de travailler avec de grands réalisateurs. Giacchino reconnaît le talent qu’il a côtoyé et affirme qu’il a beaucoup appris d’eux. « J’ai travaillé avec des gens comme JJ Abrams, Brad Bird, Matt Reeves et Pete Docter. Toutes ces personnes avec qui j’ai eu la chance de travailler au fil des ans, et aussi vraiment imprégnées de chaque petite connaissance que j’ai de toutes les expériences que j’ai eues. »

Il ne serait pas surprenant de voir Giacchino revenir au fauteuil du réalisateur dans un futur projet MCU. Il a clairement appris à diriger un projet réussi, en particulier dans le genre classique de l’horreur. Lame, le prochain film Marvel avec Mahershala Ali, est actuellement à la recherche d’un nouveau réalisateur, et Giacchino semble être un réalisateur potentiellement recherché. Au contraire, les fans devraient s’attendre à le voir revenir si les personnages de Loup-garou de nuit sont étendus plus loin dans le MCU.

Les fans peuvent diffuser Loup-garou de nuit, que Giacchino a également composé, avec Gael GarcÍa Bernal et Laura Donnelly. Le spécial Halloween est maintenant disponible sur Disney +.