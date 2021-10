Michael Gandolfini jouerait à nouveau Tony Soprano, mais seulement si cela se produit bientôt

Les nombreux saints de Newark star et vrai fils de feu le grand James Gandolfini, Michel Gandolfini, a déclaré qu’il reprendrait le rôle de Tony Soprano… mais seulement si le personnage reste jeune. L’acteur, qui incarne Tony pendant son adolescence dans Les Sopranos préquelle Les nombreux saints de Newark, déclare que, s’il y avait plus d’histoires de Tony pour les premières années à raconter, il serait prêt à reprendre le rôle à nouveau.

« C’est un personnage tellement incroyable et un groupe incroyable d’acteurs et de cinéastes incroyables que j’ai tellement appris. Cela va passer à la priorité pour se mettre au travail avec David [Chase] ou n’importe qui encore. Mais je ne suis pas tellement intéressé à jouer Tony, 30 ans. Je pense que s’il y a une partie intéressante après ce film, avant le spectacle, nous pouvons explorer quelque chose sur Tony qui n’a pas été exploré, dans sa jeunesse, dans sa vingtaine. Après ça, on devient un peu trop vieux. »

Michael Gandolfini perpétue à merveille l’héritage de Tony Soprano en Les nombreux saints de Newark, grâce à la fois à sa ressemblance physique avec James Gandolfini et à sa capacité à imiter certains des maniérismes les plus agressifs du défunt acteur, tout en apportant une énergie jeune au personnage. Naturellement, le jeune Gandolfini ne veut pas marcher sur les pieds de son père en ce qui concerne Tony Soprano, l’acteur déclarant auparavant qu’il lui a fallu un certain temps pour le persuader de jouer le rôle en premier lieu, et déclare clairement qu’il ne jouerait que le personnage à nouveau dans les années bien avant Les Sopranos.

Michael Gandolfini n’a pas encore beaucoup de crédits à son actif, mais espère suivre les traces de son père en dehors du rôle du patriarche soprano. « Je veux [act] pour toute ma vie, et je veux grandir », a ajouté Gandolfini. « Donc en ce moment, à 22 ans, mon objectif principal est d’apprendre autant que possible. Donc, avec l’idée que je peux travailler avec Jon Bernthal et Vera Farmiga et Corey Stoll et Billy Magnussen – et quiconque revient et quels que soient les nouveaux acteurs amenés, et David – je vais apprendre de cette expérience quoi qu’il arrive. Donc, à certains égards, c’est une victoire. Mais oui, comme tu l’as dit, je veux continuer et faire d’autres choses. »

Réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner, Les nombreux saints de Newark a amassé une distribution stellaire qui comprend des gens comme Alessandro Nivola (Une année des plus violentes), Jon Bernthal (Les morts-vivants, le punisseur), Vera Farmiga (Les disparus, la conjuration), Corey Stoll (L’homme fourmi), Billy Magnussen (Pas le temps de mourir), Jean Magaro (L’Académie des Parapluies), Leslie Odom Jr. (Meurtre sur l’Orient Express), Joey Diaz (Spider-Man 2) et Ray Liotta (Goodfellas).

Les nombreux saints de Newark présente au public un jeune Anthony Soprano, qui grandit dans l’une des époques les plus tumultueuses de l’histoire de Newark, devenant un homme au moment même où des gangsters rivaux commencent à se soulever et à défier l’emprise de la toute-puissante famille du crime DiMeo sur la race de plus en plus déchirée ville. L’oncle qu’il idolâtre, Dickie Moltisanti, qui a du mal à gérer ses responsabilités professionnelles et personnelles, et dont l’influence sur son neveu contribuera à faire de l’adolescent impressionnable le tout-puissant chef de la mafia que nous viendrons plus tard, est pris dans l’air du temps. à savoir : Tony Soprano.

Les nombreux saints de Newark est sorti en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021, avec une sortie simultanée d’un mois sur le service de streaming HBO Max. Il a recueilli des critiques positives de la part des critiques. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Uproxx.

Sujets : Les nombreux saints de Newark