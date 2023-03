Michael Caine critique un rapport suggérant que son film zoulou pourrait inciter à l’extrémisme

Michael Caine est l’un des acteurs les plus aimés de l’histoire, mais récemment son film de 1864 zoulou a été remis en question comme un potentiel « morceau de culture qui incite l’extrême droite au terrorisme ». Cependant, l’acteur multi-récompensé a riposté pour défendre le film, qui le voit jouer un officier dans la guerre anglo-zouloue au 19ème siècle.

Selon le programme antiterroriste britannique Prevent, le film est un «texte clé» pour les «suprématistes blancs». L’objectif principal du rapport était de souligner que le gouvernement ne combat pas les cas d’extrémisme islamiste non violent de manière suffisamment ferme pour les empêcher de s’aggraver. Les critiques visaient principalement le gouvernement britannique, mais zoulou a été désigné comme ayant le potentiel d’inciter au terrorisme et à la haine extrémiste.

Cependant, Michael Caine a répondu à la suggestion en la rejetant immédiatement. Alors qu’il était interviewé par Le spectateurCaine a été informé de zoulou étant mentionné spécifiquement comme un film qui pourrait avoir des connotations extrémistes à l’époque moderne. En réponse directe aux nouvelles, Caine a déclaré:

Au cours de l’interview, Caine a noté qu’en ce qui le concerne « il n’y a pas de films » qu’il aurait souhaité ne pas avoir réalisés, y compris Zoulou, qu’il a noté était le film qui a fait de lui une star. En ce qui concerne le film lui-même, le film est une épopée de guerre historique qui dramatise la bataille de Rorke’s Drift qui a résisté à l’épreuve du temps et détient toujours un score impressionnant de 96% sur Rotten Tomatoes et est considéré comme un classique cinématographique.

Avec plus de 160 films à son actif, vous pourriez être pardonné de penser que Michael Caine voudrait simplement lever les pieds et se détendre à l’approche d’un anniversaire marquant de 90 ans. Dans un podcast en 2021, l’acteur semblait suggérer que il se retirait du jeu d’acteur et se concentrait sur d’autres travaux comme l’écriture. Il a dit à l’époque :

« Assez curieusement, il s’est avéré que c’était vraiment ma dernière partie. Parce que je n’ai pas travaillé depuis deux ans et que j’ai un problème de colonne vertébrale qui affecte mes jambes, je ne peux donc pas très bien marcher. Et j’ai aussi écrit un livre, quelques livres, qui ont été publiés et qui ont eu du succès, donc je ne suis plus un acteur, je suis un écrivain. Ce qui est bien, car en tant qu’acteur, vous devez vous lever à six heures et demie et va à l’atelier. En tant qu’écrivain, tu commences à écrire sans quitter ton lit ! »