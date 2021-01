Michael B.Jordan fait l’éloge de Tessa Thompson avant de la diriger dans Creed III

Dans la perspective de Tessa Thompson et Michael B.Jordan se réunissent à nouveau pour la suite de la boxe Credo 3, ce dernier a fait l’éloge de sa co-star. La paire a prouvé sa chimie indéniable dans les deux Credo films, avec Thompson sur le point de reprendre le rôle de Bianca, une jeune femme aux prises avec une perte auditive progressive qui tombe amoureuse du boxeur en herbe de Jordan, Adonis. Jordan fera bientôt ses débuts en tant que réalisateur avec le threequel, et a récemment pris le temps d’exprimer son enthousiasme à l’idée de travailler à nouveau avec Thompson.

«Elle est extrêmement talentueuse, et une grande partie de la dynamique que nous avons eue en travaillant ensemble est venue du fait qu’elle posait les bonnes questions et se souciait des bonnes choses. Elle a toujours apporté tellement de choses à la table et nous a fait sortir des sentiers battus. Elle a défié les stéréotypes, et elle s’est toujours assurée que nous étions vrais. «

Sorti en 2015, le premier Credo poursuit Sylvester Stallone Rocheux saga sous une toute nouvelle perspective, présentant au public Adonis, le fils en conflit du champion de boxe Apollo Creed. Adonis Johnson (Michael B. Jordan) n’a jamais connu son célèbre père, décédé avant la naissance d’Adonis. Avec la boxe dans le sang, Adonis cherche Rocky Balboa (Sylvester Stallone) et demande au champion à la retraite d’être son entraîneur. Rocky voit une grande partie d’Apollo dans Adonis et accepte de le guider, même s’il combat un adversaire plus meurtrier que tout ce qu’il a affronté sur le ring. Creed a été salué par la critique, émergeant comme une continuation très digne de la franchise Rocky pour l’ère moderne.

La suite 2018, Credo 2, continue la rivalité Balboa / Drago, et trouve Adonis acceptant un défi du fils de Drago. Bien que pas aussi bien accueilli que son prédécesseur, Credo 2 poursuivi le succès financier de la série, faisant Credo III presque inévitable.

Tessa Thompson est clairement très à l’aise avec l’idée de Jordan assis dans le fauteuil du réalisateur pendant Credo 3, avec l’actrice récemment promis de « lui donner beaucoup de merde » pour sa victoire en tant que l’homme le plus sexy du monde. « Je ne lui en ai pas parlé parce que je vais prétendre que cela ne s’est pas produit », a déclaré Thompson. « Nous allons faire un autre Credo très bientôt, et je n’ai pas besoin de l’homme le plus sexy du monde pour … tu vois ce que je veux dire, je n’en ai juste pas besoin. Je n’en ai pas besoin. C’est trop beaucoup pour moi à épauler. C’est trop pour moi à gérer. «

Thompson a ajouté que le titre Sexiest Man Alive de Michael B. Jordan « va être des munitions pour moi quand il s’engagera avec moi en tant que réalisateur, je vais juste lui dire de réduire la sensualité. » Nul doute que Jordan a très hâte d’être ridiculisé si ouvertement tout en s’attaquant à la fois aux tâches de direction et au rôle principal …

Réaliser est quelque chose qui Michael B. Jordan a l’œil depuis un certain temps, déclarant qu’il a passé sa carrière à étudier à peu près toutes les voies de l’industrie. «J’apprends depuis l’âge de douze ans, sur le plateau», dit Jordan. « Voir ce que tout le monde fait, tous les départements. Des trucs de la garde-robe au son. Je me suis toujours soucié de ce dont tout le monde avait besoin. C’est un peu comme une perspective parfaite pour pouvoir aider à gérer un plateau. J’adore collaborer . Et donner aux gens les moyens de faire ce qu’ils font de mieux. »

Credo 3 n’a pas encore de date de sortie. Cela nous vient du magazine Town and Country.

