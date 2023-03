Michael B. Jordan et Amazon discutent d’un creedverse d’anime, de séries télévisées et de films

Tandis que le Rocheux la franchise a semblé prête à jeter l’éponge à de nombreuses reprises, depuis la naissance de la franchise dérivée Credo il n’a montré aucun signe d’arrêt. Comme Credo III est sorti au cinéma le week-end dernier et est immédiatement devenu l’un des meilleurs interprètes de toute la saga Rocky, il ressemble maintenant à un nouveau directeur de franchise Michael B.Jordanie pourrait être sur le point d’étendre encore plus le verset Creed avec une énorme affaire chez Amazon.





Tandis que le Rocheux et Credo les franchises l’ont toujours joué directement sur la route du film cinématographique, de nouveaux rapports suggèrent que cela pourrait être sur le point de changer. Tel que rapporté par Date limiteJordan aurait eu diverses réunions avec Amazon au sujet de nouveaux Credo Projets liés. Cela comprendrait une série télévisée et une série animée liée à la franchise. Alors que toutes les conversations ont été secrètes et qu’il y a très peu d’informations concrètes pour le moment, un spin-off de Credo basé sur la fille d’Adonis Creed est également à l’étude.

Tout cela serait aux côtés de la MGM Drago spin-off, qui comprendrait Rocheux IV‘s Dolph Lundgren reprenant son rôle d’Ivan Drago et Florian Munteanu dans le rôle de son fils Viktor, qui a été vu pour la dernière fois dans Credo II. Il y a eu peu de mots sur la façon dont ce projet s’est déroulé depuis qu’il a été déplacé pour la première fois vers la commande d’un script et a reçu un certain nombre de réactions négatives de Rocky lui-même, Sylvester Stallone. Stallone a toujours des griefs personnels avec les droits sur le premier film, et voir des projets avancer sans qu’il soit consulté n’a fait qu’aggraver encore cela. Comment Stallone réagira à une éventuelle Credo l’univers n’est pas clair, avec lui ayant déjà reculé de Credo III.

Creed III pourrait être le plus gros film de toute la franchise Rocky.

Credo III a fait ses preuves depuis son ouverture le week-end dernier et a rapidement dépassé les 100 millions de dollars au box-office. Alors que le film a encore du chemin à faire Rocheux IV, qui est toujours le plus gros revenu de la franchise Rocky avec 300 millions de dollars. Cependant, après avoir obtenu de bonnes critiques et le bouche à oreille, Credo IIJe peux assez rapidement devenir un succès beaucoup plus important que quiconque ne l’aurait cru possible lorsque le film a été annoncé pour la première fois sans que Sylvester Stallone n’en fasse partie. Cependant, Jordan a précédemment évoqué l’absence de son mentor en disant :

« Tout d’abord, l’ADN de Sly et Rocky est à travers toute cette franchise. Vous ne pouvez pas avoir ces films [without that]. Cet esprit d’opprimé, je pense, relie l’opprimé en chacun de nous. Je pense que ce que nous aimons tant dans ces films, c’est que nous voyons quelqu’un qui traverse des épreuves, qui est capable de renaître de ses cendres et d’atteindre le sommet de la montagne, et nous nous connectons avec cela. Pour nous, nous nous connectons avec des personnages qui peuvent faire la même chose, et c’est ce que nous voulons faire avec Adonis Creed. »

Credo III a certainement réussi à éviter tous les pièges possibles qui auraient pu se présenter, et il semble maintenant que la franchise va devenir encore plus grande à l’avenir.