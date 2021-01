MGMT Vocalist lance un single sous le pseudonyme de Gentle Dom: « I Miss Dancing In New York » | 45S

Comme il le fait depuis cinq ans, Andrew Vanwyngarden, chanteur principal de MGMT, a partagé un nouveau single de son projet parallèle Gentle Dom, intitulé « I Miss Dancing In New York ».

La chanson une fois commencée ne diminue pas d’intensité dans les presque sept minutes de durée et le l’éloignement musical que Vanwyngarden cherche à capturer entre MGMT et Gentle Doom, donnant à son projet solo une caractéristique beaucoup plus personnelle et spécifique de ses influences musicales.

Rappelons que Gentle Dom venait de sortir son EP «Fante Se» en novembre dernier, dans lequel il montre également une facette totalement différente de ce à quoi nous étions habitués chez MGMT.

Il s’agit peut-être d’une nouvelle voie de sortie pour Vanwyngarden en raison de la crise sanitaire qui continue de se produire dans le monde en raison du coronavirus ou peut-être de petites indications d’un prochain retour du MGMT. Quoi qu’il en soit, c’est un bon signe de commencer l’année avec de la nouvelle musique, alors ici, nous vous laissons avec le nouveau thème de Gentle Dom.