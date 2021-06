Metro, Saints Row, TimeSplitters et Dead Island ne seront pas à l’E3 2021 ou au Summer Games Fest

N’entrez pas dans l’E3 2021 et le Summer Games Fest en attendant des nouvelles et des annonces des propriétés en cours de développement de Deep Silver. L’éditeur a confirmé (plutôt pensivement) que les franchises suivantes ne feront pas leur apparition plus tard ce mois-ci : Saints Row, TimeSplitters, Dead Island et Metro.

Étant donné que nous attendons des mises à jour sur toutes ces propriétés depuis un certain temps, certaines beaucoup plus longtemps que d’autres, il est un peu dommage d’entendre qu’elles seront toutes portées disparues. Mais comme évoqué, il est agréable de voir un éditeur définir ses attentes en conséquence.

Cependant, Koch Media, la société mère de Deep Silver, volonté faire une sorte d’annonce lors du Summer Games Fest susmentionné le 11 juin. Naturellement, nous vous tiendrons au courant, en supposant que cela concerne PlayStation.

Vous attendiez-vous à entendre parler de l’une de ces franchises cet été ? Continuez à tempérer vos attentes dans la section commentaires ci-dessous.