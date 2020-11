"metro Exodus" Vient Pour Ps5 Et Xbox Series X

Le jeu de tir sombre « Metro Exodus » est apparu il y a plus d’un an et demi – et maintenant le fabricant a annoncé une version pour la prochaine génération de consoles.

Dans un article de blog, le développeur 4A Games a annoncé une implémentation de « Metro Exodus » sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Cette année, ce ne sera plus le cas, le combat pour la Russie contaminée ne commencera qu’en 2021.

Nouvelle version avec mises à jour technologiques

Bien sûr, la nouvelle version du jeu de tir est livrée avec des mises à jour technologiques riches, telles qu’une fréquence d’images plus élevée, une résolution étendue, des temps de chargement plus courts et le lancer de rayons.

Quiconque possède déjà « Metro Exodus » sur la dernière génération de consoles peut télécharger gratuitement la mise à jour pour PlayStation 5 et les nouveaux modèles Xbox.

Chronologie interactive

Afin de raccourcir un peu le temps d’attente (ou de vous mettre au courant de tout ce qui s’est passé dans l’univers «Metro»), les développeurs ont publié une chronologie interactive des événements. Non seulement vous pouvez suivre les étapes du développement des trois jeux « Metro » qui ont été publiés jusqu’à présent, vous pouvez également lire quelques textes d’information sur les lieux.

Quand exactement les versions de nouvelle génération de « Metro Exodus » apparaîtront n’a pas encore été déterminé. Le fait que les programmeurs travaillent actuellement sur le prochain jeu « Metro » est cependant – et selon 4A Games, il pourrait également contenir un composant multijoueur.