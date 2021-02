"Metro Exodus": Alors "Prochaine génération" sera la mise à jour de nouvelle génération

4A Games a révélé les détails des versions de nouvelle génération de « Metro Exodus » pour PS5 et Xbox Series X / S. De plus, les développeurs ont annoncé qu’une édition améliorée apparaîtra pour le PC. Les deux versions seront gratuites pour les propriétaires de la version normale et offriront de nombreuses mises à jour graphiques.

En novembre dernier, 4A Games a annoncé qu’une version nouvelle génération de « Metro Exodus » pour PS5 et Xbox Series X est en préparation. Maintenant, les développeurs ont enfin révélé les premiers détails sur leur propre blog. Le jeu devrait fonctionner en résolution 4K et avec un 60 FPS fluide sur PS5, Xbox Series X et PC. 60 FPS sont également ciblés pour la Xbox Series S, mais uniquement à une résolution de 1080p.

De plus, les joueurs peuvent s’attendre à des textures 4K et à des temps de chargement réduits. Le ray tracing ne devrait bien sûr pas manquer sur les consoles et les PC.

Post apocalypse, mais joli

Les versions de nouvelle génération se concentrent sur de jolis effets de ray tracing.

Dans le blog 4A Games liste toute une série d’effets de ray tracing que les versions révisées de « Metro Exodus » offriront. Chaque source de lumière du jeu devrait désormais utiliser le traçage de rayons, tout le monde du jeu prend désormais en charge l’éclairage global, les surfaces brillantes et transparentes réfléchissent les rayons lumineux de manière réaliste et il existe de nombreux autres points forts de la boîte de traçage de rayons.

Dans l’édition améliorée, les joueurs sur PC obtiennent même des réflexions de traçage de rayons étendues et DLSS 2.0, à condition qu’ils disposent d’un GPU Nvidia prenant en charge les deux fonctionnalités. Mais les versions nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X / S offrent également des fonctionnalités spéciales: sur la PS5, le retour haptique du contrôleur DualSense est pris en charge, sur les Xbox Series X et S, les joueurs peuvent s’attendre à un son spatial.

Quand viendra la mise à niveau de nouvelle génération pour PS5, Xbox et PC?

Cependant, 4A Games n’a pas encore révélé les dates de sortie exactes des mises à niveau de nouvelle génération et de l’édition améliorée pour PC. Pour la version PC, il y a au moins une fenêtre de temps approximative: le printemps 2021. Les versions forées pour PS5 et Xbox Series X / S devraient également apparaître cette année.