MethaneSAT choisit SpaceX pour le lancement d’un satellite afin de suivre les niveaux de méthane dans l’atmosphère terrestre

UNE SpaceX Rocket lancera un nouveau satellite pour suivre la quantité de méthane dans l’atmosphère terrestre en 2022.

Appelé MethaneSAT, le petit satellite est spécialement conçu pour localiser, quantifier et suivre les émissions mondiales de méthane. SpaceX a signé pour lancer le satellite en orbite à bord d’un Fusée Falcon 9 lors d’une fenêtre de lancement qui s’ouvre le 1er octobre 2022.

« Il s’agit d’une mission unique sur un calendrier ambitieux », a déclaré Steven Hamburg, co-chef de la mission MethaneSAT, dans un communiqué. « SpaceX offre la disponibilité et la fiabilité dont nous avons besoin pour mettre notre instrument en orbite et commencer à diffuser les données d’émissions dès que possible. Nous ne pouvions pas demander un partenaire de lancement plus compétent. »

MethaneSAT LLC est une filiale du Fonds de défense de l’environnement à but non lucratif (EDF). L’organisation premiers plans annoncés développer son propre satellite de suivi du méthane en avril 2018. Mission MethaneSAT fournira une détection mondiale à haute résolution des émissions de méthane provenant des installations pétrolières et gazières, ainsi que des mesures des émissions d’autres sources de méthane d’origine humaine, avec une plus grande précision que les satellites existants ou d’autres capteurs, selon le communiqué.

L’organisation construit également une plate-forme avancée pour traiter les données satellitaires. Cette plate-forme automatisera des analyses complexes qui prendront autrement des semaines ou des mois aux scientifiques, ce qui signifie que les données du satellite seront librement partagées en ligne en quelques jours seulement. En rendant les données MethaneSAT largement disponibles, l’organisation espère que le satellite pourra être utilisé pour réduire les émissions de méthane dans les zones cibles et aider lutter contre le changement climatique autour du monde.

Une des premières conceptions de MethaneSat. (Crédit image: EDF)

« La réduction des émissions de méthane de l’industrie pétrolière et gazière est le moyen le plus rapide et le plus rentable de ralentir le rythme de [global] réchauffement en ce moment, même si nous continuons à décarboner le système énergétique « Mark Brownstein, vice-président senior d’EDF pour l’énergie, a déclaré dans le communiqué. » MethaneSAT est conçu pour créer la transparence et la responsabilité pour s’assurer que les entreprises et les gouvernements ne manquent pas cette opportunité. «

Le satellite est actuellement en construction après avoir achevé un processus de conception intensif. L’achèvement et le lancement de MethaneSAT sont financés en partie par une subvention de 100 millions de dollars accordée au FED par le Bezos Earth Fund, selon le communiqué.

