Metallica Front Man se déguise en Eddie Munson de Stranger Things pour Halloween

Choses étranges 4 a fait des choses pour la musique des années 80 dont la plupart des émissions ne peuvent même pas rêver. En plus d’apporter une chanson classique de Kate Bush à un nouveau public et au sommet des palmarès, la deuxième partie de la saison a livré une performance fulgurante à la guitare de « Master of Puppets » de Metallica interprétée sur une bande-annonce dans Upside Down. d’Eddie Munson, joué par l’acteur Joseph Quinn. Maintenant, le leader de Metallica James Hetfield a rendu la pareille en se balançant dans un cosplay d’Eddie Munson pour Halloween.





Choses étranges la saison 4 a livré une avant-dernière saison épique, avec un temps d’exécution du double de chaque saison précédente et plusieurs nouveaux personnages. Parmi les derniers ajouts à la franchise, le tour de Quinn en tant que leader passionné de heavy metal du Hellfire Club Eddie a été un succès instantané auprès des fans, et sa mort à la fin de la saison en a beaucoup touché.

Cependant, grâce à Hetfield de Metallica, Eddie Munson revit, ne serait-ce que pour Halloween. Dans l’image partagée sur le compte Twitter officiel du groupe de rock, le chanteur et guitariste prend une pose classique de Munson tout en portant un t-shirt Hellfire Club, une veste en jean et une longue perruque pour compléter le look. Regardez l’image ci-dessous.





Eddie Munson reviendra-t-il dans la saison 5 de Choses étranges?

Selon à peu près toutes les personnes impliquées dans la série, Eddie Munson ne fera pas une sorte de retour miraculeux dans la dernière saison de Choses étranges. Alors que certains personnages ont été pensés pour être morts auparavant et revenus, y compris Jim Hopper de David Harbour et Papa de Matthew Modine, Eddie Munson a définitivement touché son dernier accord, peu importe comment les fans essaient de prétendre le contraire.

Même après que les Duffer Brothers et Quinn lui-même aient confirmé qu’Eddie ne jouerait pas un rôle dans Choses étranges la saison prochaine, les fans ont continué à théoriser les moyens par lesquels il pourrait revenir. La théorie la plus populaire est qu’Eddie sera ramené à la vie en tant que marionnette pour que le méchant de la série Vecna ​​puisse contrôler et utiliser comme il l’entend, mais cette idée a été rejetée dans un certain nombre d’entretiens.

Même si Eddie a maintenant rejoint les rangs des Choses étranges sont partis, les fans ont encore beaucoup à attendre dans la dernière saison de la série d’horreur, mais il n’y aura pas de nouveaux personnages auxquels ils pourront s’attacher. Le créateur Matt Duffer a précédemment déclaré :

« J’aime juste le secouer, alors nous le secouons en changeant l’intrigue ou en ajoutant un nouveau monstre. Nous faisons de notre mieux pour résister [adding new characters] pour la saison 5. Nous essayons de ne pas faire cela pour pouvoir nous concentrer sur les personnages OG, je suppose.

Alors que les commentaires de Matt Duffer laissent clairement beaucoup de place pour que de nouveaux personnages se glissent dans l’histoire, avec un nombre important de personnages déjà en jeu, ses commentaires de se concentrer sur une fin complète à ces personnages avec lesquels le public est resté pendant quatre saisons sera probablement ok par la grande majorité des Choses étranges Ventilateurs. On ne sait pas exactement quand Choses étranges 5 arrivera sur Netflix, mais on s’attend à ce que ce soit en 2024.