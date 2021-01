Metal Unit fera ses débuts en accès anticipé à Steam début février

NEOWIZ et JellySnow Studio ont annoncé Unité métallique Le lancement de Steam Early Access sera retardé. La date de sortie de la version Nintendo Switch est encore inconnue.

Le développeur a créé une annonce Steam avec plus d’informations sur le retard. Au début, il n’y avait pas de date de sortie fixe avec des plans de lancement ce mois-ci. Récemment, la date de sortie a été confirmée pour début février.

La priorité de l’équipe était de publier la meilleure version possible de Unité métallique. C’est pourquoi le développeur travaille plus dur pour ajouter plus de contenu et mettre en œuvre plus de commentaires demandés par les joueurs. Ils demandent pardon et patience aux fans.

L’annonce comprenait un aperçu de certains des changements qui seront apportés pour le lancement. Le premier aperçu concerne le dernier chapitre du jeu. Le développeur pense que le dernier chapitre avait besoin d’une impression plus forte en tant que points forts du jeu. Trois mini-boss seront entièrement révisés.

La base elle-même contient plusieurs objets interactifs, dont un musée en construction. Le développeur souhaite en faire un endroit où le musée affiche toutes les données collectées pendant le jeu. Cela donnera aux joueurs un autre objectif à atteindre au cours de la partie.

Le développeur travaille également sur de petites améliorations visuelles. Le jeu continuera à recevoir du nouveau contenu et des mises à jour après le lancement officiel du titre.

Unité métallique raconte l’histoire tragique de survivants humains alors qu’ils combattent des monstres et des machines. Leur difficile bataille est pour le sort de leur planète.

Les joueurs prennent le contrôle de la protagoniste Joanna, un nouveau soldat capable de porter le puissant costume M-Unit. Elle se lance dans une aventure épique pour sauver l’humanité mais aussi pour se venger de sa sœur, qui a décidé de trahir l’humanité pour travailler avec les extraterrestres.

Le jeu lui-même est une aventure de plateforme à défilement latéral avec des fonctionnalités Rougelite. La version Early Access comprend actuellement trois étapes principales avec des chapitres d’histoire individuels, plus de 50 monstres différents et 200 objets, des monstres boss dans chaque état, des cartes cachées et des PNJ uniques. Le jeu propose également deux modes de difficulté pour Normal et Hell, ainsi que la prise en charge de cinq langues différentes.

Une démo est maintenant disponible sur Steam qui souhaitent essayer le jeu avant son lancement dans un proche avenir.

Unité métallique Le lancement est désormais prévu sur PC via Steam le 3 février. La date de la Nintendo Switch n’est pas encore connue.