Message d’Indio Solari à ses partisans après l’émission Los Fundamentalistas

Samedi soir, une petite mais puissante partie de l’humanité a oublié la pandémie et ses maux personnels, au moins pendant quelques heures. La personne chargée d’apaiser ces angoisses et de les couvrir d’une couverture de joie et d’émotion était le Indien Solari, à travers un nouveau spectacle de son groupe qui l’accompagne depuis sa scène solo, les fondamentalistes de la climatisation. Après un nouveau spectacle d’amour des fans, le chanteur a répondu avec une vidéo dirigée vers eux.

Le streaming a eu lieu dans la ville de Villa Epecuén, une ville laissée en ruines après une inondation en 1985 provoquée par l’inondation du lac voisin et immergé toutes les habitations sous l’eau, obligeant tous ses habitants à évacuer. Juste comme lui Indien, le lieu a attiré l’attention de différents artistes de différents domaines en raison de l’attractivité d’une ville qui était autrefois un centre touristique en Argentine.

La présence de Charles Albert n’a pas été confirmé, mais tout adepte du groupe l’a senti, et Il l’a fait virtuellement avec la présentation de deux chansons: Prier seul Oui Rencontre avec un ange amateur, ce dernier se sentant comme un message d’adieu en lisant son écriture. C’est que Le chanteur de 72 ans souffre de la maladie de Parkinson et ne s’est pas produit publiquement depuis le spectacle de 2017 à Olavarría, réunissant près d’un demi-million de fidèles..

Après l’événement commenté par des milliers de fans sur les réseaux sociaux, l’Indien leur a adressé un message: « Eh bien, de cette façon je veux remercier toutes les démonstrations émotionnelles d’affection qui me sont parvenues. » Là, il a dit: « Mais bon, je dois préciser qu’ils sont venus vers moi sur le rebond parce que j’ai donné le groupe aux garçons et ce sont eux qui ont réalisé toute cette merveille qu’ils ont faite hier ».

Continu: «Je croyais que sur la base du rebond, j’avais lié des expressions d’affection et d’admiration pour ce qu’ils ont vu, pour préciser que toute l’organisation est faite par eux. Je suis comme un consigliere (Conseiller en italien, conseiller) plus vieux, mais plus vieux, mais je n’interviens pas du tout dans ces idées « . Il a terminé par la dernière phrase: « Je vous remercie tout de même pour ce que vous m’avez touché. Je vous envoie mon amour à tous ».

Les commentaires de la publication sur le réseau social étaient remplis de plus de messages le remerciant pour le bon temps qu’il leur a fait passer, même si ce n’était que dans deux chansons, et ils sont arrivés d’autres démonstrations d’un amour qui a commencé en 1976 avec Patricio Rey et ses Redonditos de Ricota, bande emblématique du rock argentin qui il a réussi à traverser la vie de différentes générations et est devenu un mouvement culturel.