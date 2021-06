Meryl Streep quitte la méthode agissant à cause du diable s’habille en Prada

En tant que l’une des actrices les plus légendaires de tous les temps, Meryl Streep est assez familière avec la technique connue sous le nom de « méthode d’acteur ». Pendant des décennies, cette technique a été considérée comme la marque d’un véritable grand acteur. Alors que Streep a eu l’occasion d’utiliser la méthode d’acteur pour plusieurs rôles, elle a découvert en jouant Miranda Priestly dans Le diable s’habille en Prada que la technique peut faire pour une expérience de tournage solitaire.

Lors d’une interview avec EW célébrant l’héritage du film, Meryl Streep a admis que la distance qu’elle devait maintenir avec le reste de la distribution en accord avec sa façade froide et calculatrice alors que Miranda avait des conséquences néfastes sur sa santé mentale et lui faisait jurer de renoncer à plus de rôles d’acteur de méthode.

« C’était horrible ! J’étais [miserable] dans ma remorque. Je pouvais les entendre tous se bercer et rire. J’étais tellement déprimé ! J’ai dit : ‘Eh bien, c’est le prix à payer pour être patron !’ C’est la dernière fois que j’ai essayé une méthode ! »

Basé sur le roman du même nom de Lauren Weisberger en 2003, le personnage de Streep dans Le diable s’habille en Prada était largement considéré comme inspiré par la célébrité de la mode et la rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour. L’histoire commence lorsqu’Andrea « Andy » Sachs, interprétée par Anne Hathaway, est embauchée comme assistante personnelle junior de Miranda Priestly, la rédactrice en chef du magazine Runway.

Malgré le prestige élevé associé au travail pour Priestly, Andy découvre bientôt que son nouveau patron est excessivement contrôlant, exigeant et verbalement abusif. C’était l’une des rares fois où Streep avait joué un tel méchant sans aucune tentative pour la rendre sympathique au public. Selon l’actrice, c’était rafraîchissant de jouer un personnage qui n’était pas intéressé à se faire bien voir avec ceux qui l’entouraient.

« Je n’étais pas intéressé à faire un biopic sur Anna; j’étais intéressé par sa position dans son entreprise. Je voulais assumer les fardeaux qu’elle devait porter, en plus de devoir être belle tous les jours… Le pouvoir absolu corrompt absolument …. J’ai aimé qu’il n’y ait pas eu de recul par rapport aux parties horribles d’elle, et les vraies parties effrayantes d’elle avaient à voir avec le fait qu’elle n’a pas essayé de se faire aimer, ce qui est toujours l’émollient féminin dans n’importe quelle situation où vous voulez votre chemin – ce que mon amie Carrie Fisher avait l’habitude d’appeler « le plus serré et le plus délicat ». [Miranda] n’a rien fait de tout cela. »

Le diable s’habille en Prada est depuis devenu culte. La performance de Streep en tant que Miranda est devenue l’une des plus emblématiques de sa carrière, en plus de lui valoir une nomination aux Oscars. Le film s’est également avéré un ajout précieux à la filmographie de Hathaway et a présenté Emily Blunt dans l’un de ses premiers rôles de premier plan à Hollywood. Selon Hathaway, malgré la méthode d’action de Streep qui entrave une relation plus intime dans les coulisses du film, l’actrice chevronnée s’est toujours assurée que ses co-stars se sentaient incluses et en sécurité.

« Je me suis toujours senti pris en charge. Je savais que quoi que [Meryl] faisait pour créer cette peur, j’ai apprécié [because] Je savais aussi qu’elle faisait attention à moi. »

Cette nouvelle est née à Entertainment Weekly dans le cadre du grand Le diable s’habille en Prada réunion tenue plus tôt ce mois-ci.