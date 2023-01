Merlina : la série Netflix est-elle inspirée d’Harry Potter ?

NETFLIX

Les créateurs de Wednesday ont expliqué si la série est liée à la saga JK Rowling. Tout savoir sur le succès dans lequel Jenna Ortega a joué !

© IMDbLes similitudes entre Merlina et Harry Potter.

Même si cela fait plus d’un mois que Merlin j’arrive à Netflixla série avec Jenna Ortega Il ne cesse de battre des records. C’est que depuis, la fiction n’a pas bougé du classement des plateformes de streaming les plus vues. Qu’y a-t-il de si captivant dans cette histoire de la famille addams? La réponse pourrait être son univers magique qui fait clairement référence à Harry Potter. Et les créateurs ont expliqué s’il s’inspirait ou non de la saga JK Rowling !

La première de mercredi Il a eu lieu le 23 novembre. Pourtant, le phénomène a été tel qu’il n’en finit pas d’attirer de nouveaux utilisateurs de Netflix désireux de s’y essayer, ainsi que ceux qui ont été tellement ravis qu’ils reviennent le voir. En quoi consiste exactement ce succès ? Du mystère aux éléments surnaturels, il développe les années de Merlina en tant qu’étudiante à la Plus jamais l’Académie.

« Elle essaie de maîtriser ses capacités psychiques naissantes, d’arrêter une monstrueuse série de meurtres qui a terrorisé la ville et de résoudre le mystère paranormal dans lequel ses parents se sont impliqués il y a 25 ans. Et tout cela en gérant ses nouvelles — et extrêmement compliquées — relations.», explique son synopsis officiel. Ainsi, les scènes se déroulent dans un institut qui a trop de points communs avec Poudlardl’école de sorcellerie et de sorcellerie Harry Potter.

C’est que comme dans l’univers de la saga cinématographique mettant en vedette Daniel Radcliffe, on peut voir toutes sortes de créatures, fantômes, sorcières et prophéties. À partir de théories sans fin sur les réseaux sociaux, les fans ont commencé à spéculer sur une connexion entre différents personnages des deux histoires. C’est pourquoi Alfred Gough et Miles Millerles créateurs de la série Netflix, ont précisé s’ils étaient liés ou non.

En dialogue avec The Hollywood Reporter, ils ont déclaré: «Nous avons toujours aimé ce genre, ainsi que Harry Potter et Percy Jackson. Mais en réalité, l’inspiration était Stephen King. Son élément de petite ville et ses sensations fortes chez les adolescentes semblaient être ce que nous recherchions. C’est ce qui nous a vraiment inspiré”. Et ils remarquèrent :Ce n’était pas un hommage à Percy Jackson ou à Harry Potter, mais dès que je suis arrivé à l’internat, les comparaisons sont là.”.

