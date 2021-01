« Mère il n’y en a que deux »: ce qui s’est passé à la fin de la série Netflix et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Madre solo hay dos » est une série mexicaine de Netflix qui raconte l’histoire d’Ana (Ludwika Paleta) et de Mariana (Paulina Goto), deux femmes aussi différentes que l’eau et l’huile qui, en raison de certaines complications, coïncident dans le même hôpital pour avoir leurs filles. Mais quand ils découvrent qu’une infirmière leur a donné le mauvais bébé, ils décident non seulement d’échanger leurs filles, mais de créer une famille particulière.

Pendant les quatre premiers mois, chacun d’eux élève sa fille à sa manière: Ana suit plusieurs règles strictes pour élever Regina, tandis que Mariana souhaite que Valentina ait une vie plus détendue. Quand ils découvrent la terrible erreur, ils sont dévastés et bien qu’ils échangent les filles, ils ne peuvent pas arrêter de penser à l’autre petite fille.

Un soir, Ana contacte Mariana pour allaiter Valentina et lui propose d’emménager chez elle.La jeune femme a des doutes, mais une dispute avec sa mère la fait accepter. À partir de ce moment, tout commence à se compliquer chaque jour.

Tere, la mère de Mariana, découvre que l’homme qu’elle a rencontré sur une application de rencontres est Juan Carlos, le mari d’Ana; Le père de Regina, Pablo, menace de poursuivre Mariana; Ana prend une semaine de congé pour réfléchir à une promotion qui changerait sa vie; Ana s’implique avec quelqu’un du passé puis quitte son emploi; et quand les filles commencent à manger des solides, Mariana évalue le mouvement.

L’infirmière a pris les bracelets des filles et les a confondues (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «MÈRE IL N’Y A QUE DEUX»?

Après avoir découvert qu’elle avait une boule au sein et qu’elle avait besoin d’une biopsie pour écarter un cancer du sein, Ana a besoin de se vider l’esprit et accompagne Mariana à une fête, où elle se saoule, embrasse le personnage de Paulina Goto et finit par à l’hôpital pour un coup à la tête.

A la clinique, il rencontre Juan Carlos, qui est là à cause d’une bagarre avec Daniel, l’ex-petit ami d’Ana. Après avoir découvert l’infidélité de sa femme, Juan quitte la maison et cherche Tere. Pendant ce temps, les deux mères acceptent de baptiser Valentina et d’effectuer un rituel d’accueil pour Regina.

Alors que Mariana rejette la demande en mariage de Pablo, Ana présente ses excuses à son mari et ils promettent d’essayer de sauver leur relation, cependant, cette nuit-là, Juan Carlos avoue qu’il était également infidèle.

Deux semaines plus tard, les filles sont baptisées et au milieu de la fête, Ana découvre que l’amant de son mari est Tere. La nouvelle l’amène à se saouler, à monter sur scène et à dénoncer l’infidélité de son Juan Carlos. Plus tard, il parle à Marina et quand il découvre qu’elle était au courant de la tromperie, elle le jette hors de chez elle.

« Mère il n’y en a que deux»Finit avec Mariana disant au revoir à Valentina et cherchant Pablo, qui est dans son appartement avec Cynthia; avec Ana recevant les résultats de la biopsie, avec Juan Carlos quittant son domicile et avec Tere s’éloignant de sa fille.

Quel a été le résultat de la biopsie d’Ana? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «MÈRE IL N’Y A QUE DEUX» POUR LA SAISON 2?

Le premier épisode de « Mère il n’y en a que deux”A laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une deuxième saison, parmi elles, quel a été le résultat de l’analyse qu’Ana a menée? Il a un cancer? Où Mariana ira-t-elle après qu’Ana l’ait chassée de chez elle et ait trouvé Pablo avec une autre femme? Qu’arrivera-t-il à Juan Carlos et Tere?

D’autre part, dans une interview avec Milenio Palette Ludwika (Ana) a expliqué: «Je pense qu’un grand succès est de représenter ces deux mères très différentes dans une vaste gamme de ce que sont les maternités, car il existe de nombreuses façons d’être mère. Tout n’est pas blanc, tout n’est pas noir et cela fonctionne. Mon caractère est précisément l’extrême d’une de ces mères. Contrôleur, perfectionniste. Il veut tout faire. L’autre est plus détendu, et je pense qu’ils seront tous reflétés parce que c’est à cela que ressemble la maternité ».

En tant, Paulina Goto (Mariana) a ajouté: «Ludwika l’a expliqué de façon étonnante à une occasion et cela m’a marqué. Cette partie dans laquelle les femmes sont bien plus que de simples mères. Vous voyez ceux qui rêvent, sont des professionnels et veulent aussi d’autres choses dans la vie et avant cela n’était pas autorisé. Peut-être que dans la génération de nos grands-mères, peut-être que si vous n’étiez pas maman, alors «vous n’étiez plus une femme. Telles étaient les idées que nous avions. C’est ce qui est incroyable chez nos personnages, qui malgré leur différence, ils font équipe et se soutiennent. Il me semble incroyable que les nouvelles générations puissent grandir avec cette idée que nous ne devrions pas nous comparer à la prochaine génération. Soyez sœurs et soutenez-vous les unes les autres ».