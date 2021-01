« Mère, il n’y a que deux », acteurs et personnages: qui est qui et où avez-vous déjà vu le casting de la série mexicaine Netflix

« Mère il n’y en a que deuxLa comédie qui a rendu le thème du changement à la naissance plus courant qu’il ne peut probablement l’être. Parfois, il arrive, par exemple, qu’il y ait un enfant atypique dans une famille qui est si intelligent ou si talentueux que les parents de l’enfant se demandent si c’est vraiment le leur.

« Mère il n’y en a que deux« est devenu un joyau d’importation amusant pour la plate-forme de streaming. Au cours des derniers mois, Netflix a diverti son public avec sa grande variété de films et d’émissions, et en a tiré bien plus série mexicaine cela prévoit en fait l’impact qu’un changement à la naissance d’un enfant aurait sur les familles concernées.

La saison 1 se compose de neuf épisodes qui durent entre 35 et 42 minutes chacun. Il était initialement prévu d’être lancé en 2020, mais les circonstances dues au coronavirus ont conduit au retard de la première de « Mère il n’y en a que deux« Cependant, il a finalement fait ses débuts pour présenter cette histoire dramatique et amusante.

Sans aucun doute, le casting de « Mère il n’y en a que deux« Il est bien complété par les visages d’acteurs et d’actrices qui ont de l’expérience dans diverses productions cinématographiques et télévisuelles, et même certains déjà connus de la genre comique. Lisez la suite pour savoir qui ils sont et où vous les avez peut-être déjà vus.

ACTRESSES ET PRINCIPAUX ACTEURS DU CAST MADRE IL N’Y A QUE DEUX

Ana Servin – Ludwika Paleta (Photo: Instagram)

Il est né en Pologne Il y a 42 ans et a déménagé comme un enfant Mexique avec sa famille. A fait ses débuts en 1989 dans « Carrousel », jouant la fille Maria Joaquina Villasenor. Dans Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze a eu son premier succès pour le rôle de Marie des Anges dans Maria du quartier.

Ce travail lui a valu le prix TV et romans comme Meilleure jeune actrice. Elle a continué son chemin dans les telenovelas et aussi dans le cinéma, où elle a été récompensée pour sa participation à «Je ne sais pas si je dois couper mes veines ou les laisser longtemps « de 2013. Sa dernière apparition avait été dans la série «La maîtresse du Centaure.

Mariana – Paulina Goto (Photo: Instagram)

Il est né en Monterrey et est devenu connu principalement pour être Valentina Contreras des Monteros dans la série de Nickelodeon, «Miss XV», en plus de Fanny Lascuraín Diez dans « Mon cœur est à toi ». Aux 17 ans déplacé vers Mexico et a obtenu un rôle dans « Fille de mon coeur « .

Son talent artistique l’a amenée à s’aventurer dans la musique et 2010 a sorti son premier album. Après le succès de «Miss XV» rejoint le groupe musical des jeunes, « EME 15 ». Il a également réalisé des films, du théâtre et animé l’émission de télé-réalité « Little Giants USA « dans 2017.

Juan Carlos – Martín Altomaro (Photo: Instagram)

Il est né en Argentine faire 44 ans, mais il est basé sur Cuernavaca et nationalisé mexicain. Il a commencé son chemin d’acteur dans 1992 dans le film « La nuit dernière j’ai rêvé de toi». À la télévision, il a fait ses débuts dans mille neuf cent quatre vingt seize dans « Rien de personnel« , Alors que la première série qu’il a faite était »Je suis ton fan » dans 2012. J’arrive à Netflix dans 2019 jouer dans « Histoire de crime: Colosio».

Elena – Oka Giner (Photo: Instagram)

Il est né en Camargo, Chihuahua faire 28 années. Elle est devenue célèbre dans son rôle de Barbara Fuenmayor dans la serie « Une fille bavarde: Acapulco « dans 2013. De là, il se forge une carrière dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Dans 2019 a eu sa dernière apparition comme Marina Salazar Fuentes dans « Bande aveugle ».

Teresa – Liz Gallardo (Photo: Instagram)

Aux 41 ans, cette actrice de Guadalajara Il a une longue carrière dans le cinéma et la télévision. Il a excellé dans le rôle de Tania sur la bande « Le buffle de la nuit à côté « de Diego Luna. Dans 2009, l’artiste a fait la une des journaux car ils ont dû reconstruire son fémur après un accident de voiture.

Pablo – Javier Ponce (Photo: Instagram)

Acteur mexicain de 26 ans connu pour son rôle de Leo dans « Les élus, une famille puissante « . De plus, il était dans « Très parents » et « Un peu à toi », deux telenovelas par Télévision d’image. En outre, il a joué à la télévision dans des épisodes de « Comme dit le proverbe », un programme sur les expériences et les problèmes sociaux.

Dalexa Meneses – Ceci Aguilar (Photo: Instagram)

Chanteur et Actrice mexicaine connue pour sa participation à plusieurs feuilletons télévisés Televisa, tels que « Mon mari a plus de famille » et « Un père à toute mère ». D’autres feuilletons auxquels il a participé sont « Tomber dans la tentation », « La double vie d’Estela Carrillo » et « Rêve d’amour ».

Dans Televisa, a également participé à au moins 12 chapitres de La « La rose de Guadalupe » et dans cinq des « Comme dit le proverbe », où sont les programmes les plus regardés sur le Chapultepec.

Emilio Beltrán – Rodrigo (Photo: Instagram)

Acteur mexicain connu pour sa participation à des productions de Televisa comme le feuilleton « L’amour est venu ». D’autres de ses œuvres sur la chaîne de télévision de Chapultepec sont les feuilletons « Rêve d’amour », « Papa à toute mère « et « Ça devait être toi ».

Sur le petit écran, il a également joué dans des épisodes de la série « Comme dit le proverbe » et la série « Falco« . Dans le monde du cinéma, il a participé au film « Fou de travail. »

Zaide Silva Gutiérrez – Lucía (Photo: Instagram)

Elle est une actrice mexicaine de cinéma, télévision et théâtre, ainsi que directeur et enseignant par intérim. Il est né en Mexico, Mexique il 2 novembre 1959. Elle a fait ses débuts d’actrice dans 1983, en vedette dans le film acclamé « Le nord » et tout au long de sa longue et fructueuse carrière, il a participé à plus de 35 films.

« Culpabilité », « Petite ville, grand enfer », « Une lumière sur la route », « Le droit de naître » et « Parier sur un amour », ainsi que dans les programmes « Femmes, cas réels », « XHDRBZ », « La rose de Guadalupe », « Terminaux », « Frères et détectives » et « Ils sont la joie à la maison ».